Товар руками не потрогать

На прошлой неделе мужчина по имени Петтер Рудволл выставил на интернет-аукцион eBay полную историю своего браузера. Торги начались с символической суммы в $1, победитель же получал подробный список «смешных, глупых, серьезных, милых, интересных и иногда – слегка неприличных» страниц, на которых последние несколько лет проводил время господин Рудволл. Однако нелепое на первый взгляд предложение имело под собой достаточно серьезный подтекст. Рудволл протестовал против очередного решения Конгресса США, а именно – отмены запрета на продажу интернет-провайдерами личных данных пользователей.

Это не первый случай, когда интернет-аукцион становится площадкой для протестных высказываний, а история браузера - не самое странное, что здесь пытались сбыть. Так, в 2007 году бельгийский журналист Геррит Сикс выставил на продажу свое отечество целиком («в довесок - король и его суд»). Это была реакция на правительственный кризис – власти страны в течение 100 дней не смогли определиться с составом федерального руководства. Стоимость лота достигла 14 млн. евро, пока администрация eBay не сняла его с продажи. Вдохновленные примером Сикса, его соотечественники вскоре выставили на продажу премьер-министра страны Ива Летерма с обидным описанием «неиспользованный», намекая, таким образом, что за пять месяцев работы тот не смог показать ощутимых результатов.

В разное время на eBay также оказывались Греция (за долги перед ЕС), Исландия (в стоимость покупки не входила певица Бьорк), Украина, а также Россия, «страна, бывшая в эксплуатации тысячу лет, в нормальном состоянии». За Россию интернет-пользовали предлагали $100 000, но лот также был удален администрацией.

Но протестовали и против вещей менее конкретных - жизненной рутины, например. Австралиец Ян Ушер развелся с женой и вскоре обнаружил, что жизнь ему порядком наскучила, он решил начать новую, для начала продав старую. Мужчина разместил на eBay соответствующее объявление: покупатель получал его дом, хобби, друзей и даже его работу в аптеке (бывший начальник Ушера согласился дать новичку две недели испытательного срока, и в случае успеха оформить в штат). Себе австралиец собирался оставить только паспорт, бумажник и часы.

Он намеревался выручить за свою жизнь полмиллиона долларов, но результат даже превзошел ожидания – финальная ставка превысила $650 000. Ушел торжественно выпил по этому случаю бутылку шампанского, взял деньги и пропал из поля зрения средств массовой информации.