Испанка пыталась доказать родство с Дали, но ДНК-тест показал обратное

Тест ДНК Сальвадора Дали показал, что испанка Пилар Абель Мартинес не приходится ему дочерью. 61-летняя гадалка на картах таро на протяжении 10 лет добивалась эксгумации тела, утверждая, что в 1955 году у знаменитого худоника были отношения с ее матерью.

Если бы родство подтвердилось, Пилар Абель Мартинес могла бы претендовать на фамилию и четверь наследства (оценивается в 400 миллионов евро).

Известно, что Дали был женат на Гале (Елене Дьяконовой), детей у них не было. Более того, биограф художника Йен Гибсон утверждает, что «абсолютно невозможно», чтобы Дали состоял в традиционных физических отношениях с женщиной. «Дали всегда хвалился: «Я импотент, нужно быть импотенто, чтобы стать великим художником», – говорит Гибсон.

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