Итальянцы приняли Сэмюэля Л. Джексона и Мэджика Джонсона за мигрантов

Среди итальянских пользователей Facebook широко распространилась фотография актера Сэмюэла Л. Джексона и баскетболиста Мэджика Джонсона, которые сидят на скамейке с покупками из магазинов Prada и Louis Vuitton. Снимок сделан на курорте Форте-дей-Марми и изначально был опубликован в твиттере Джонсона.

Sam & I chilling out on a bench yesterday in Forte dei Marmi, Italy. The fans started lining up to take pictures with us. pic.twitter.com/uzXx698PiN — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) August 16, 2017

Итальянский журналист Лука Боттура в шутку опубликовал эту же фотографию у себя в фейсбуке, но с припиской о «мигрантах», которые живут на пособия и наживаются на местных жителях. Его пост быстро разошелся в сети – многие пользователи не уловили иронию и возмущались поведением «приезжих». В комментариях некоторые упоминали 35 евро – сумму, которую каждый итальянец выплачивает в казну на содержание беженцев по квотам ЕС.

Среди тех, кто опубликовал снимок у себя, оказалась популярная модель Нина Морич. «Видеть, как иммигранты ночуют на лавках на курортах вроде Форте-дей-Марми или Милано-Мариттима с нашими 35 евро – это уж слишком», – написала она. Записью модели поделились почти 4,5 тысячи человек.

«40% поняли, что это была провокация, 30% были по-настоящему возмущены и 20% посчитали, что это настоящий расистский мем и что я не узнал Сэмюэля Л. Джексона и Мэджика Джонсона», – Боттура написал в фейсбуке по итогам своего эксперимента.