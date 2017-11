Министр правительства Уэльса покончил с собой после обвинений в неподобающем поведении со стороны женщин

В начале ноября министр сообществ и детей в правительстве Уэльса Карл Сарджент оставил свою должность. Причиной для такого решения послужили «обвинения в неподобающем поведении со стороны женщин», пишет The Guardian. Подробности обвинений неизвестны.

Супруга Сарджента заявила, что была «раздавлена выдвинутыми обвинениями», а также «потеряла чувство, которое связывало» ее с мужем.

Позже 49-летний политик был найден мертвым в своем доме в городе Коннас Куэй. BBC со ссылкой на полицейских сообщает, что Сарджент покончил с собой. Помимо жены, у него осталось двое детей.

Welsh Labour's Carl Sargeant, who faced party investigation into allegations about his personal conduct, dies https://t.co/W0JHhhxHdY