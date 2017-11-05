Саудовская Аравия борется с коррупцией. Задержаны 11 членов королевской семьи и десятки министров

Власти Саудовской Аравии начали масштабную кампанию по борьбе с коррупцией. По указу короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда был создан специальный комитет, который должен полностью покончить с коррупцией и злоупотреблениями во властных структурах страны, сообщает Saudi Press Agency.

Сотрудники комитета уже задержали 11 членов королевской семьи Саудовской Аравии, четырех действующих и десятки бывших министров, включая министра экономики и планирования, а также бывшего главу Министерства национальной гвардии.

Среди задержанных также оказался племянник короля, миллиардер, принц аль-Валид ибн Талал. Его состояние оценивается в $18 млрд., наравне с Биллом Гейтсом он владеет 95% акций Four Seasons, а также является акционером компаний Twitter, 21st Century Fox и Disney.

По словам короля Саудовской Аравии, новая кампания нацелена против людей в высших правительственных кругах, «которые ставят свои личные интересы выше общественных».