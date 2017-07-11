5 сериалов, которые закончились так, как и должны были

1. «Друзья» (Friends, 1994-2004)

После приключений длиной в десять лет в компании с тридцатилетними ньюйоркцами, фанаты «Друзей» наконец получили желаемый финал. Росс и Рейчел снова вместе, Моника родила близнецов от Чендлера, Фиби счастлива в браке с Майком. А Джо, наконец, получает роль в новом шоу.

Каждый из героев отправляется по своему собственному пути. И финальная сцена, в которой они в последний раз собираются в ставшей родной кофейне Central Perk, чтобы пропустить по чашечке кофе, надолго западает в душу.

2. «Во все тяжкие» (Breaking Bad, 2008-2013)

Достаточно долго фанаты гадали, смогут ли авторы шоу смогут красиво закончить историю Уолтера Уайта, прошедшего путь от больного раком немощного учителя до грозного наркобарона. Но им это удалось.

Перед смертью мистер Уайт попытался исправить все, что натворил. Он передал внушительное наследство семье и освободил из рабства бывшего напарника Джесси Пинкмана. Герой умирает спокойно под идеально подходящую моменту песню Baby Blue. Лучшей концовки, кажется, и быть не могло.

3. «Прослушка» (The Wire, 2002-2008)

У большинства героев все закончилось хорошо. МакНалти отметил свою вынужденную отставку, Каркетти избран губернатором, а Бабблс завязал с наркотиками.

Но «Прослушка» не была бы «Прослушкой», не случись трагедии. Любимого ученика Дьюки расстреляли в переулке, бедняга попал в ту же ловушку, что и Бабблс годом ранее. Трагичное окончание блестящего финала достойно аплодисментов.

4. «Клиника» (The Scrubs, 2001-2009)

На всякий случай: мы не берем в расчет девятый сезон, который по сути стал спин-оффом с участием нескольких знакомых персонажей.

Главный герой решает наконец покинуть госпиталь, чтобы быть поближе к сыну. Финальная сцена, в которой он прощается со всеми персонажами сериала, а затем наконец получает долгожданные объятия от несносного доктора Кокса, кажется идеальным прощанием с Джей Ди после восьми лет, проведенных вместе.

5. «Как я встретил вашу маму» (How i met your mother, 2005-2014)

Создатели шоу могли бы просто раскрыть образ матери, и все были бы счастливы, но нет, они решили сделать финал более драматичным. Оказывается, мама умерла много лет назад, и Тед растил детей один. Барни и Робин развелись. Только у Маршала все хорошо: он получил место судьи, а Лили родила ребенка.

Но в конце концов все налаживается. Барни становится отцом, дочка меняет его мир и он перестает бегать за юбками. Робин возвращается к своим собакам, и Тед снова стоит под ее окном с синей трубой в обнимку, по совету собственных детей. Цикличность финала вызывает ностальгию и выглядит очень трогательно.