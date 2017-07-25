Власти Милана запретили селфи-палки

На время туристического сезона в городе запрещены уличная еда, фудтраки, напитки в стеклянных бутылках и жестяных банках – таково новое решение городской администрации. Все перечисленное запрещено не везде, но в наиболее популярных местах, например, на Пьяцца дель Дуомо, площади Конторе и авеню Габриэля Д’Аннунцио. Также запрещены фейерверки и сэлфи-палки.

Если цитировать постановление властей дословно: туристам и местным жителям запрещено «держать, переносить, оставлять на земле или брать в руки любой тип стеклянных бутылок или жестяных банок, а также селфи-палки». Таким образом в городе надеются снизить уровень мусора.

Другие итальянские города также ввели некоторые ограничения для туристов. В Риме запрещено распивать алкоголь по ночам, а также есть и пить вблизи исторических фонтанов. Во Флоренции ступени церквей окатывают водой из шланга в обеденное время, чтобы отпугнуть перекусывающих туристов.