Вышел трейлер фильма «Селфи» Николая Хомерики с Хабенским в главной роли

На Youtube-канале Novoe Kino появился трейлер фильма «Селфи» Николая Хомерики («Сказка про темноту», «Ледокол»). Главную роль в экранизации одноименного романа Сергея Минаева исполнит Константин Хабенский. Также в съемках ленты приняли участие Федор Бондарчук, Анна Михалкова, Северия Янушаускайте и другие.

Отметим, что оператором ленты стал Владислав Опельянц, номинированный на «Золотой орел» за лучшую операторскую работу за фильм «Ученик» Кирилла Серебренникова.

«Селфи» рассказывает историю известного писателя и телеведущего Владимира Богданова, всю жизнь которого – работу, славу, друзей и любимую женщину, – вдруг забирает себе его двойник.

Кроме трейлера, стали доступны кадры из фильма.

«Селфи» выйдет в прокат 1 февраля 2018-го года.