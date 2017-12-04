Суд оставил Кирилла Серебренникова под домашним арестом

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защиты и оставил Кирилла Серебренникова под домашним арестом до 19 января 2018 года, передает журналист Катерина Гордеева, присутствовавшая на заседании.

Кроме того, суд признал законным продление меры пресечения гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину (останется под домашним арестом до 19 января) и генпродюсеру «Седьмой студии» Алексею Малобродскому (под арестом в СИЗО до 19 января). Защита настаивала, что решение Басманного суда от 17 октября было незаконным, поскольку обвинение не предоставило новых достоверных доказательств вины фигурантов дела.

Во время своего выступления в суде Серебренников отметил, что, будучи в статусе свидетеля, не пытался бежать, а «по любому зову следствя, как к любимому человеку, бежал на допрос». «Мы не можем убежать, надев медвежьи лапы, через границу. Чего от нас хотят? Чтобы мы помучались? Мы мучаемся. Но уже начинают мучаться наши родственники. У меня после тяжелой операции отец. У мамы болезнь Альцгеймера. Она постепенно перестаёт всех узнавать. Есть высокий шанс, что в следующий раз она меня уже не узнает. Я говорю это не для того, чтобы вызвать жалость. Но чтобы у вас было представление о положении дел», – передает его слова Катерина Гордеева.

Худрука «Гоголь-центра» обвиняют в хищении 68 миллионов рублей бюджетных денег, выделенных Минкультуры на реализацию проекта «Платформа», которым занималась основанная им «Седьмая студия».