Следственный комитет задержал Кирилла Серебренникова по подозрению в мошенничестве

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников задержан по подозрению в мошенничестве – об этом сообщается на сайте Следственного комитета России. Режиссеру вменяют хищение не менее 68 млн. рублей. В ближайшее время следствие намерено предъявить Серебренникову обвинение, кроме того, будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.
Согласно УК РФ, по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере), Серебренникову может грозить до 10 лет лишения свободы.
По версии следствия, в 2011-2014 годах худруку «Гоголь-центра» были выделены средства из бюджета на реализацию проекта «Платформа», задуманного для популяризации современного искусства.
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