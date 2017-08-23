Суд избирает меру пресечения Кириллу Серебренникову: прямая трансляция

Сегодня в Басманном суде Москвы избирается мера пресечения для режиссера и художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. Мы ведем трансляцию из зала суда и с улицы перед зданием, опираясь на открытые источники и информацию от членов редакции на месте.
ТРАНСЛЯЦИЯ ОБНОВЛЯЕТСЯ (новые сообщения появляются сверху)
Сергей Яковлев: Ирина Прохорова объявила, что готова внести залог. В любом размере.
13:50 Сергей Яковлев (Esquire): Вдоль здания суда по Каланчевской стоят пять автозаков.
13:45 Сергей Яковлев (Esquire): Пока лучший ответ полиции из толпы на фразу «Своим поведением вы мешаете работе суда» – «А вы мешаете культуре!»
Сергей Яковлев (Esquire): Судья приступает к изучению материалов.
Сергей Яковлев (Esquire): Из мегафона полицейские: вы мешаете работе суда, соблюдайте порядок. Это в ответ на аплодисменты.
Сергей Яковлев (Esquire):1 млн долларов – сумма ущерба. Ее, как сообщают журналисты в толпе, предлагают внести в качестве залога. Это информация от источников, близких к адвокату.
Сергей Яковлев (Esquire): скандируют: «Свободу!».
Елена Шестакова (Esquire:
Сергей Яковлев (Esquire): «Люди на улице начали аплодировать в поддержку».
Сергей Яковлев (Esquire): «Пройти в зал зайти, конечно, не представляется возможным: там только камеры, близкие, друзья, актеры «Гоголь-центра» и поручители.