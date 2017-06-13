Правила жизни детей. Сергей Губкин, 11 лет

Когда у тебя много друзей, у тебя нет времени грустить.

Я люблю гулять, потому что я дышу свежим воздухом. А зимой люблю играть со снегом. Лучше дышать свежим воздухом, чем тухнуть дома!

Летом – каникулы три месяца. Когда наступает этот день, 1 июня, у меня суперское настроение.

Я люблю котов, потому что они милые и очень красивые.

Мой кот – это ангел! Знаете, почему? Потому что он доктор. Однажды у меня болел живот, а кот залез ко мне на живот и мурлыкал, а мне становилось все лучше и лучше.

В приюте хорошо. Живем дружно, снимаемся в кино, выступаем, учимся, играем, ездим куда-нибудь, в кружках занимаемся. У нас добрые воспитатели. Мне они нравятся! И этот приют – самый лучший в мире!

На праздники мы надуваем воздушные шары и развешиваем их на потолке, и настроение сразу становится светлым. Потом мы их снимаем и играем, пока они не лопнут. Если оставить шарики висеть навсегда, то к ним привыкнут, и на следующий праздник они уже не будут радовать.

Я люблю рисовать. Когда уйду из приюта, буду ходить на рисование и, может, вырасту и стану художником – если не передумаю.

Еще я люблю заниматься акробатикой. Можно сказать, что я акробат. Я выступаю с цирковыми номерами на утренниках, и мне все хлопают и хвалят.

Еще я люблю убираться, потому что не люблю беспорядок.

Я люблю играть во что-нибудь, например машинки, монополию, и так далее. Все дети любят играть во что-нибудь. Особенно мне нравится, когда играют сразу много человек.

Я люблю ходить в театр, потому что там красиво и культурно. Артисты прямо живые перед тобой. Это круто!

Мне нравится смотреть из окна, как идет дождь. Как будто кто-то там на небе включил душ. Когда дождь заканчивается, люблю гулять и вдыхать воздух, потому что он вкусно пахнет. А еще можно бегать в резиновых сапогах по лужам, в которых отражаются солнце и деревья. Можно сказать, что деревья смотрятся в лужи, как в зеркало.