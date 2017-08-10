Пресс-конференция Сергея Удальцова: главное

Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов вышел на свободу 8 августа после четырех с половиной лет заключения. Он был осужден за организацию массовых беспорядков на Болотной площади в Москве в 2012 году. Спустя два дня оппозиционер дал большую пресс-конференцию, на которой рассказал о пребывании в тюрьме и дальнейших планах. Вот главные тезисы:

О ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ

Удальцов хочет заняться обновлением и консолидацией левого движения в России и в будущем даже выдвинуть единого кандидата в президенты. По его мнению, нынешний курс заводит страну в тупик, «позитивных изменений не произошло».

«Во всем мире мы наблюдаем запрос на перемены. Укрепляются левые силы. В США [Берни] Сандерс получил поддержку. [Жан-Люк] Меланшон и другие левые партии во Франции набирают обороты. Задача оппозиции в России осуществить тот левый поворот, на который есть запрос во всем мире» (Ведомости).

Представлять левые силы должно «свежее молодое лицо». Кто это может быть, Удальцов не уточнил; сам он избираться не может, так как осужден по тяжкой статье: «Я не буду шарлатаном и не стану говорить, что могу участвовать в выборах».

Он заверил, что за четыре с половиной года его отношение к власти и мировоззрение не изменились: «Я как был критиком Путина, так и остаюсь». При этом позицию власти по вопросу Крыма он поддерживает – «крымчане так захотели».

ОБ ОППОЗИЦИИ

Сегодняшнее состояние оппозиции Удальцова «не вдозновляет», поскольку она разобщена. По мнению лидера «Левого фронта», виновна в этом отчасти власть, а также «амбиции некоторых лидеров». Удальцов собирается встретиться с некоторыми оппозиционерами, чтобы понять, искренни ли они в своих действиях или «марионетки в чьих-то руках».

«То, что сейчас коалиция развалена, то, что сейчас этой коалиции нет, — это большая беда. В чем вижу свою задачу, миссию на ближайшее время— постараться эту коалицию восстановить. Это не значит, что мы должны брататься, но по каким-то базовым вопросам мы должны взаимодействовать» (Росбалт).

О НАВАЛЬНОМ

На пресс-конференции Удальцов обвинил Алексея Навального и бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева в намеренных провокациях, которые привели к задержаниям и арестам во время протестных акций в 2011-2012 годах.

«Некоторые из оппозиции вели себя странно. Пономарев бегал и говорил, что надо прорывать. За день до этой акции Навальный предлагал посадить людей перед кинотеатром «Ударник». Нельзя заведомо подставлять людей под аресты» (РБК).

«Сейчас тоже людей на массовых акциях подставляют под дубинки, не знаю, что это, – такая стратегия? Мне кажется, это неправильно», – добавил оппозиционер.

Также Удальцов заявил, что не пойдет «митинговать за Навального»: «Я знаю про его позицию выдвигаться в президенты. Но он не мой кандидат».