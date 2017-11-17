Шарлотта Генсбур выпустила альбом Rest

Альбом Rest стал четверым в карьере певицы, и первым релизом за последние семь лет. К работе над пластинкой была приглашена действительно звездная команда продюсеров и авторов, в которую вошли участник Daft Punk Ги-Мануэль де Омем-Кристо, сэр Пол МакКартни, Оуэн Паллетт, Коннан Мокасин и многие другие. Продюсированием пластинки занимался французский музыкант и диджей SebastiAn, работающий с Фрэнком Оушеном, Kavinsky, WoodKid, Daft Punk, Beastie Boys и многими другими.

Вместе с релизом альбома Генсбур выпустила серию самостоятельно режиссированных короткометражных фильмов. Одним из последних стала картина Charlotte By Charlotte,который актриса прокомментировала так: «Благодаря тому, что я самостоятельно занималась режиссурой, я смогла совладать со своим воображением. В результате я сняла несколько отличающихся друг от друга клипов к трекам с альбома».

Rest – это собрание песен, слова к которым взяты из личных дневников певицы. Причем тексты написаны как на английском, так и на французском языках.