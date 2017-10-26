Она в поле воин

Пока прогрессивная общественность ждет от кандидата в президенты Ксении Собчак публикации предвыборной программы, мы вспоминаем, кто из бывших актрис, топ-моделей и телеведущих смог стать успешными политиками. Не все войдут в учебники истории, но, безусловно, они запомнятся своим согражданам не только яркой внешностью, но и достижениями.

МАРА КАРФАНЬЯ

Фото: Legion-Media

«Мара ла Белла» (красотка Мара) — так называют итальянцы эффектную брюнетку, для которой зал парламента так же привычен, как и подиум конкурса красоты. В 22 года она боролась за титул «Мисс Италия» и заняла лишь шестое место, но годы спустя была признана соотечественниками «самым сексуальным министром в мире».

«Конкурс влияет на тебя как женщину, ты начинаешь раньше взрослеть…весь этот стресс и желание победить заставляет понять кто ты на самом деле», – позже вспоминала Карфанья.

Став в 32 года депутатом крупнейшей праволиберальной партии «Вперед, Италия», она легко завоевала сердца избирателей, как раньше покорила телевидение и страницы гламурных журналов. Ее фотографии топлес в одном из них возмутили некоторых сторонников, но для Мары это была всего лишь работа – на посту министра равных возможностей она прославилась защитой традиционных ценностей: борьбой с уличной проституцией и отказом поддержать ежегодный гей-парад в Болонье.

В правительство она попала благодаря поддержке титана итальянской политики и основателя партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони. «Женился бы на тебе, если бы уже не был занят», – пошутил он при их первой встрече в 2007 году, вызвав грандиозный скандал и требование собственной жены публично извиниться. Это не помешало ему пошутить через год, когда Мара прошла в парламент, что в их фракции действует право «первой ночи».

Успех Карфаньи часто приписывали влиянию Берлускони — может, она и была его фавориткой, но только не распространяйтесь об этом на ее родине в области Кампания. Здесь еще на первых региональных выборах Мара собрала 56 тысяч голосов, а в столице региона, городе Неаполь, ей отдали в два раза больше голосов, чем самому Сильвио. С тех пор его звезда закатилась, а красотка Мара на последних местных выборах 2016 года вновь победила с разгромным счетом.

ОРЛИ ЛЕВИ

Фото: Fotolink

Она девятый ребенок в семье, служила в элитных частях Военно-воздушных сил Израиля, позже училась на юриста и одновременно подрабатывала фотомоделью. Глядя на ее открытую добрую улыбку, легко представить Орли ведущей программы «Спокойной ночи, малыши», – она действительно успела поработать в детской передаче, – и сложно поверить, что слава о ее железном характере пугает самых известных израильских политиков.

С 2008 года Орли – бессменный депутат Кнессета. Тогда она вступила в молодую партию «Наш дом Израиль»(НДИ) и заняла проходное место в партийном списке. Попав в парламент, она стала членом самых «непопулярных» комитетов, занятых социальной повесткой.

Ее неустанная борьба за права многодетных семей, пенсионеров и инвалидов принесла женственному политику не меньшую популярность, чем эффектная внешность. Во время своего второго депутатского срока Орли получила пост вице-спикера Кнессета.

Красивая и гордая — слишком ядреное сочетание для члена крупной партии. На последних выборах она была вторым номером сразу после основателя НДИ Авигдора Либермана, но через некоторое время объявила о выходе из движения. «Я рассчитывала на возможность продвинуть свои социальные проекты, но на последних переговорах с главой правительства эти вопросы не были даже подняты», — написала она в своем Facebook.

Эксперты связывают ее уход с другой причиной — нежеланием Либермана добиться для нее поста министра. Теперь на официальной странице Леви красуется надпись «одиночный депутат Кнессета». Сама Орли не унывает и, говоря о своих планах, обещает, что пойдет на следующие выборы уже во главе собственного движения. «Я просто уверена, что мы должны создать нечто новое, новые смыслы…которые не будут определять нас как правых или левых», — говорит Леви.

ЮНИС ОЛСЕН

Фото: Vostock Photo

В ее жилах смешалась английская, португальская и китайская кровь. Юнис настоящее дитя своей родины — открытого всем ветрам города-государства Сингапур. Здесь она родилась, здесь стала актрисой популярных телесериалов, здесь завоевала корону местного конкурса «Мисс Вселенная».

Можно не сомневаться, что Юнис была бы избрана согражданами на любой пост в государстве, но популярная актриса попала в парламент другим образом — jона была назначена депутатом указом президента Сингапура. Так, в возрасте 27 лет, Олсен стала самой молодой девушкой в высшем органе законодательной власти. Пять лет она несла тяжкую ношу слуги народа, и в ее случае это не ирония. Юнис занималась помощью самым бедным и незащищенным горожанам.

Уже покинув парламент, она продолжила заниматься благотворительностью – ее фонд Water for Living, Books for Learning собирает средства на строительство библиотек и проведение водоочистительных систем в школах в самых бедных районах Камбоджи, Лаоса и острова Борнео.

ХЕМА МАЛИНИ

Фото: Fotolink

Сложно придумать более популярный в СССР индийский фильм — «Зиту и Гиту» посмотрели 55 миллионов советских зрителей. В самой Индии он и подавно стал легендой и неотъемлемой частью киноклассики, заняв первое место в бокс-офисе 1972 года. Для актрисы Хемы Малини роль разделенных в младенчестве девушек-близнецов оказалась поистине судьбоносной. Еще много лет она будет воплощать на экране образ идеальной болливудской «девушки мечты»: доброй, честной, немного наивной и, конечно, обожающей петь и танцевать.

Хема никогда не страдала главным проклятием актеров и актрис — отсутствием востребованности. В ее послужном списке свыше 150 кинолент. Актерская профессия дала ей не только славу и деньги, но и мужа – им стал партнер по «Зите и Гите» и звезда Болливуда Дхармендра. Актерство привело Хему и в политику – в 1999 году она приняла участие к кампании еще одного своего партнера по экрану, актера Винода Кханны, который решил избираться в парламент.

Выборы Хеме понравились, и в нулевых годах она избралась в Верхнюю палату парламента Индии. Ее обаяние и всенародная популярность сделали актрису видным членом Индийской народной партии и, на короткий срок, ее генеральным секретарем.

Несмотря на солидный возраст, 66-летняя Малини приняла участие в парламентских выборах 2014 года и победила, набрав свыше полмиллиона голосов. 19 октября этого года актриса праздновала юбилей – 50 лет в шоубизнесе – и призналась в серии твитов, что каждая потраченная на него минута доставила ей настоящее удовольствие.

НИКИТА КЛЭСТРУП

Фото: Vostock Photo

Яростным метеором Никита ворвалась в размеренную датскую политику. Блогеру и политическому комментатору 1994 года пока не удалось занять ни одного государственного поста, но внимание избирателей она привлекает постоянно. В 19 лет глава столичного отделения «Молодых консерваторов» впервые приняла участие в муниципальных выборах. Правда, больше обсуждали ее формы, а не программу – в прессе опубликовали топлес-фото кандидата. В итоге, не заняв первого места на выборах, она все равно выиграла — таблоид Ekstra Bladet вручил Никите «приз зрительских симпатий».

Особый тип скандинавской феминистки, которой не надо никому ничего доказывать, Никита критикует организаторов национального гей-парада за создание негативного образа геев, не раз называла общину хиппи в Христиании позором Копенгагена, а в свободное время участвует в откровенных фотосессиях и реалити-шоу «Райский отель».

В 2015 году Никита стала самым популярным датским политиком и просто датчанкой в поисковом сервисе Google. Для этого студентке Копенгагенского университета оказалось достаточным надеть слишком открытое спереди вечернее платье. Произошло это на 110-летнем юбилее тех самых «Молодых консерваторов», что привлекло огромное внимание к пафосному светскому рауту. Бурное обсуждение в датских медиа докатилось и до других стран – политический контекст потерялся, но фото остались, заставив многих позавидовать датским избирателям.