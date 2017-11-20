Как выглядели модели на шоу Victoria’s Secret 2017

20 ноября в Шанхае прошел ежегодный показ новой коллекции белья Victoria’s Secret. Модели бренда продемонстрировали 88 образов, некоторые из которых создал дизайнер Оливье Рустен, креативный директор бренда Balmain. Шоу открылось именно с этой коллаборации – модели предстали перед публикой в ярких punk-нарядах, украшенных многочисленными перьями и лацканами.

По традиции, по подиуму прошлись главные модели бренда — Адриана Лима, Сара Сампайо, Кэндис Свейнопол, Лили Олдридж и Алессандра Амбросио, для которой показ стал последним. Модель решила заняться своей линией одежды и посвятить себя карьере актрисы.

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