Шура Кузнецова: «Для меня абсолютное счастье – это музыка, и никакие отношения с ней не сравнятся»

Шура Кузнецова называет свой новый альбом личным спасением. Пережив этой весной тяжелое расставание, певица уехала в Петербург – по ее словам, чтобы не свихнуться, – и за два месяца придумала «1000 птиц». Ее дебютная работа «Молчи и обнимай меня крепче» вышла два года назад и сразу попала в топ-3 российского чарта iTunes. Прогнозов на эту пластинку певица не дает, лишь надеется, что она будет помогать слушателям в трудные минуты. По случаю релиза Шура Кузнецова рассказала Esquire о новом альбоме.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/track/37928775'>Московскому мальчику</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/5262098'>Шура Кузнецова</a> на Яндекс.Музыке

О вдохновении

У меня никогда не получалось сочинять музыку по расписанию, это всегда вдохновение. Обычно оно приходит ко мне, когда я куда-то собираюсь, например, на фитнес: вот я уже оделась, взяла форму – но в голове рождается мелодия, и я сажусь за пианино и не выхожу из квартиры в течение семи часов. Бывало и такое, что я звонила на работу и говорила, что сегодня меня не будет. Коллеги и друзья относятся к моим порывам с пониманием.

Этот альбом, как и предыдущий, я написала за два месяца. В этом есть и плюсы и минусы. Позитивный момент в том, что музыка «не залеживается». Но минус в том, что ты сочиняешь порывисто и не можешь до конца оценить свой продукт, и поэтому становится немного страшно за результат, ты переживаешь за качество. Начинается процесс самокритики, а это достаточно опасно.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/track/37928780'>Гудбай, дурак</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/5262098'>Шура Кузнецова</a> на Яндекс.Музыке

О стихах

Как и два года назад, стихи к песням написала моя близкая подруга Марина Кацуба. Мне очень подходят ее тексты, особенно написанные в период влюбленности или в момент расставания. Когда она начинает уходить в глубокий самоанализ, стихи становятся совсем не про меня, поэтому я всегда ее прошу: «Давай без тяжелого».

Часто мы с Мариной собираемся у меня на кухне и разговариваем, а потом она присылает мне стихи из того, что мы наговорили. И каждый раз это настолько красиво, что я не берусь писать сама – зачем, если она так точно передает то, что чувствую я? Очень удобная у нас дружба. Я пыталась работать с другими авторами – но не складывается. Наверное, Марина меня заколдовала.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/track/37928777'>100 часов</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/5262098'>Шура Кузнецова</a> на Яндекс.Музыке

О новых песнях

В заглавном треке «Московскому мальчику» я пою о том, что хотела бы забыть и закрыть. Музыка, на самом деле, для меня отличная терапия. Когда ты пишешь песню и выражаешь в ней некую эмоцию, а потом выкладываешь ее или поешь на концерте, то эта эмоция тебя оставляет. Это помогает не сходить с ума. Мне кажется, это очень правильная история. Но вообще моя любимая песня с нового альбома – это «100 часов». Она очень светлая и жизненно позитивная. Я пытаюсь все-таки настроиться на новый лад. И мне это очень нравится.

О том, от чего «чешется душа»

В песне «100 часов» есть замечательная фраза «и чешется вся душа». Вот сейчас моя душа чешется от всего, что вокруг меня происходит. Я наконец-то делаю то, о чем мечтала с детства, и это начинает получается. Пишется альбом, пишется музыка, и это мое абсолютное счастье. Отношения с этим не сравнятся, честно говоря. Они, безусловно, важны, но имеют свойство начинаться и заканчиваться. И да: все почему-то хотят заниматься музыкой, а я ею занимаюсь. И это так прикольно.