Шнуров вызвал Познера на баттл

В октябре 2016 года Сергей Шнуров стал гостем программы Владимира Познера на Первом канале. Интервью не удалось – так считают и музыкант, и телеведущий. Только причины, по которым оно провалилось, они называют разные.

Заочная дискуссия закончилась тем, что Шнуров пригласил Познера на баттл, но тот отказался. «Это абсолютно пиарная акция, и в этом я не стану принимать участия», – заявил телеведущий.

Вспоминаем историю конфликта.

25 октября 2016 года

Владимир Познер: «Никто не просил меня пригласить Сергея Шнурова. Не было этого. Он был мне любопытен, и я вам скажу – почему. <...> Сорок три года. Скачет там на сцене в розовых трусах, а иногда без оных... – что это? Почему, что там есть такое? Мне стало любопытно. Тем более, я думал, что он как будет говорить, знаете...И что же получилось? Он уходил от вопросов все время. Он вертелся как уж, он чего-то умничал – туда, сюда. И я думал: так, я занимаюсь разрушением образа, но я же не нарочно, у меня нет такой задачи! Мне было интересно – это популярнейший человек! В чем его, так сказать, сила? Выходит – ни в чем. Вот, собственно, и все».

30 октября 2016 года

Сергей Шнуров: «У меня не было никакого желания комментировать программу Познера. Казалось, что все сделали свои выводы и разошлись. У рафинированной интеллигенции видимо так не принято, и махать кулаками после драки для них дело обычное. <...> Отведя себе роль телевизионного Бога, нелогично было бы признавать наличие какой либо силы над собой. Здесь только Он. И, как заведено у богов, больше всего их раздражает безразличие к ним. Даже богоборчество они готовы принять, не говоря уже о преклонении. Им нужен трепет, восторг или ненависть, но только не безразличие, которое я в избытке и продемонстрировал. То как построена последняя мизансцена, когда гость глядя в глаза Познеру говорит с Богом, выдает ритуал посвящения, от которого я уклонился, нанеся небольшой, но все-таки ущерб культу, что несомненно раздражает богов».

20 мая 2017 года

Сергей Шнуров: «Мне было дико скучно. Было понятно, что есть определенная точка зрения по поводу меня, «Ленинграда» и всего, что мы делаем. А разубеждать людей я не люблю, мне было совсем неинтересно. Послушайте, Познеру за 80 лет, зачем мне ему что-то объяснять? <...> Я тогда был сотрудником Первого канала и мне нужно было туда сходить, хотя мне никогда не хотелось идти на программу к Познеру. У меня нет пиетета к этому человеку, это не как будто бы я сходил на исповедь к господу богу»

14 августа 2017 года

Владимир Познер: «Мне сказали, что надо взять интервью у Сергея Шнурова, так как он находится на пике популярности и все такое. Ну пришел ко мне Шнур. И оказался никакой, я просто был поражен этому. Ему нечего было сказать, он не отвечал на вопросы, он был пустой, неинтересный. Я не знал, что он такой. Я не хочу сказать, что он глупый. Но — он провалил это интервью! <...> Шнур был каким-то беспомощным. У него тряслись руки. Он в перерывах закуривал нервно, при том, что в студии курить нельзя!».

16 августа

Сергей Шнуров: Ну что ж? Следуя моде и общим культурным тенденциям, я вызываю В.В. Познера на батл. Это не мой и не его жанр, поэтому стартовые условия у нас равные. Площадка значения для меня не имеет - Слово, Версус или Первый Канал, мне *** (все равно), где это будет. Как пожелает Познер.