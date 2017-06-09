Sia против ВИЧ

Первица Sia выпустила новый сингл – Free Me. Особенность релиза в том, что все доходы от него пойдут в поддержку кампании #endHIV по разработке терапевтической вакцины против ВИЧ. Испытания с участием людей планируется начать в следующем году.
В съемках видеоклипа на песню приняли участие актрисы Зои Салдана (звезда «Аватара» и «Стражей галактики») и Джулианна Мур – ее голос звучит за кадром. Салдана сыграла молодую мать, которая узнает о ВИЧ-статусе на приеме у врача. Мур описывает ее как «будущую маму, дочь и подругу».