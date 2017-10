Cегодня Сия представила заглавный трек Santa’s Coming For Us с готовящегося к выходу альбома Everyday Is Christmas. Вместе с треком открылся предзаказ на пластинку, которая выйдет 17 ноября.

Всего в альбом войдет 10 оригинальных треков. В записи альбома принял участие Грег Керстин, с которым Сия работает очень давно, в том числе он причастен к написанию Chandelier.