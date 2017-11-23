Актер из «Очень странных дел» снялся в новом клипе Sia

Актер Калеб Маклафлин, сыгравший Лукаса Синклера в сериале «Очень странные дела», снялся в новом клипе Sia. Трек под названием anta’s Coming For Us вошел в последний студийный альбом певицы, вышедший на прошлой неделе.

Помимо Маклафлина в клипе появляются Кристен Белл (Бурлеск»), Дэксом Шепардом («Большой босс») и другие.

Режиссером выступил Марк Класфилд – автор клипа See You Again исполнителя Wiz Khalifa, который стал самым просматриваемым на Youtube. Он также также работал с группами Red Hot Chili Peppers, Foo Fighters, Charli XCX.