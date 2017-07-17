Посмотрите на интерактивную инсталляцию, которую Sila Sveta построили в пространстве Lexus Dome

В новом ролике Sila Sveta – зона световой инсталляции, построенная студией в пространстве Lexus Dome в башне «Москва-сити».
«В этом проекте нам пришлось применить вообще весь опыт, накопленный за годы работы студии, – рассказал Александр Ус, сооснователь и креативный директор Sila Sveta, – например, застройка – это то, что мы делали на фестивалях. Постоянные инсталляции с видеопроектами мы делали для музеев – такие, когда понимаешь, что твоя работа будет оставаться на месте не день и не месяц».
Пространство Lexus Dome будет работать до конца декабря этого года, оно свободно для посещения всех желающих.
«Мы впервые использовали технологии, благодаря которым пользователь попадает внутрь контента и становится его частью – или вовсе сам его генерирует. Есть такой тренд: люди больше не хотят быть пассивными участниками процесса, они хотят в нем активно участвовать», – сказал Ус.
Сам проект – инициатива Lexus, реализованная коллаборацией Action Marketing agency SIla Sveta и Dentsu Aegis Network.