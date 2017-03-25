10 навыков, с которыми придется расстаться нашему телу

1. НОСИТЬ ОЧКИ

Контактные линзы можно носить целую неделю, но еще лучше операция. Несколько секунд – и лазер исправит любые диоптрии. Оснований носить очки теперь не больше, чем ездить на автомобиле с механической коробкой – есть фанаты, но это не слишком удобно и, по сути, бессмысленно.

2. ЗАПОМИНАТЬ ЛЮДЕЙ

То, что сейчас доступно в ленте фейсбука или «Фото» айфона войдет в офлайновую жизнь. Станут реальностью многолетние мечты о том, чтобы в баре можно было навести устройство (будь то очки с камерой или смарт-часы) на человека и узнать, сколько лайков у него есть за performance в постели.

3. ВОДИТЬ МАШИНУ

Если сейчас власти думают, не представляет ли робот за рулем опасность большую, чем профессиональный водитель, то в ближайшем будущем вопрос будет стоять прямо противоположным образом – можно ли разрешить невнимательному и медленному человеку самому управлять таким опасным агрегатом, как автомобиль?

4. ЛЕЧИТЬСЯ У ЛЮДЕЙ

Добрый доктор, ведущий с пациентом долгие беседы, будет так же редок (и дорог), как личный шофер. Чтобы дать совет, автоматический врач скачает информацию из многочисленных вшитых и приклеенных к вам датчиков и сопоставит ваши параметры с историями болезней миллионов других людей.

5. КУРИТЬ ТАБАК

Курильщиков додавят, как бы ни были красивы клубы дыма и тлеющая сигарета в тонких пальцах. Для фанатов останется вейпинг.

6. ХОДИТЬ НА РАБОТУ

С офисным планктоном понятно, но даже если вы работаете пилотом или хирургом, джойстик и монитор (или 3D-шлем) будут ждать вас на кухонном столе.

7. ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КЛАВИАТУРОЙ

Голосовой предикативный ввод, сервисы, понимающие эмоции на вашем лице, сенсорные панели – все это значит одно: возможно, клавиатура вашего сегодняшнего компьютера – последняя или предпоследняя в вашей жизни.

8. ПРОСЫПАТЬСЯ ПО БУДИЛЬНИКУ

Мерзкий звон, разрывающий прекраснейшее сновидение, уйдет в прошлое. Понимая фазу вашего сна, устройства будут нежно будить вас именно тогда, когда это позволит встать с нужной ноги.

9. ГОВОРИТЬ НА ДРУГИХ ЯЗЫКАХ

Знать английский и китайский, конечно, придется, но другие языки будут уделом лингвистов. Реальностью станет голосовой машинный перевод в реальном времени.

10. ЛЕЖАТЬ В ГРОБУ

После смерти сначала вы поможете своими органами тем, кто остался на этом свете. Потом из вас изымут многочисленные импланты и отправят на вторичный рынок, а потом вас неминуемо сожгут – если закапывать в землю гробы, кончится место для живых.