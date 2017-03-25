10 навыков, которые придется обрести нашему телу

1. ОСОЗНАТЬ, ЧТО ДАТЧИКИ – ВЕЗДЕ

Концепция quantified self предусматривает, что измерено будет все, что нужно и не нужно, а потом нейросети догадаются, как это применить к вашей пользе (или для показа вам более адекватной рекламы).

2. ПИТАТЬСЯ СОЙЛЕНТОМ

Еда – это удовольствие, а вот питание – это наука. Доверять человеку самостоятельно собирать себе меню абсолютно недопустимо, если ваша задача – сохранить организм в идеальном состоянии. Всякий, кто увлекается развитием своей мускулатуры, знает это уже сейчас.

3. ПОТРЕБЛЯТЬ НОВЫЕ ВЕЩЕСТВА

Если люди хотят прямого воздействия на мозговые рецепторы, ограничиваться пятью-шестью субстанциями различных растений или грибов как-то странно. Это как аптечка из лекарственных трав вместо таблеток.

4. СЕКС НА РАССТОЯНИИ

Нет, физические контакты останутся с нами, но любое механическое приспособление получит контакт с Сетью, а значит – возможность управляться на расстоянии.

5. БОЛЕТЬ НОВЫМИ БОЛЕЗНЯМИ

Пещерные люди умирали в основном от травм, в Средневековье – от инфекций, потом справились с микробами и стали доживать до инфарктов и до рака. Новый актуальный рубеж – болезни Альцгеймера, Паркинсона и так далее. До чего будут доживать люди, когда мы и их победим? Скоро узнаем.

6. РЕАГИРОВАТЬ НА КУЧУ ПРИВИВОК

Лучшее лечение – это профилактика, и медицина на всех парах движется к разработке средств, защищающих нас от всякой распространенной болезни, а не только от инфекций. Рак кожи? Инфаркт? Резус-конфликт? Все это будет предотвращаться заблаговременно.

7. НОСИТЬ ТОЛЬКО ИНДПОШИВ

Выбор модели одежды будет осуществляться при помощи инструментов виртуальной реальности, таким же образом с вас и снимут мерку. Выбранную модель сошьет немедленно робот-портной и подгонит в точности по вашей фигуре.

8. ДЕЛЕГИРОВАТЬ РАБОТУ С НАСТРОЕНИЕМ ТАБЛЕТКАМ

Лекарства, чтобы забыть, лекарства, чтобы хорошо высыпаться, лекарства, чтобы увеличить свой IQ на пару пунктов – мы все так этого хотим, и мы этого дождемся.

9. ЗВЕНЕТЬ НА ЛЮБОЙ РАМКЕ

Электростимулятор мозга от болезни Паркинсона, имплантируемая лекарственная помпа, слуховой аппарат – это не положишь на стол вместе с ключами и телефоном. Идея определять злоумышленников по количеству железа у них на теле совсем потеряет актуальность.

10. ПРИНЯТЬ МОНОЭТНИЧНОСТЬ ВЛАДЕЛЬЦА

Сложно сказать, как скоро это произойдет, но «плавильный котел» неминуемо распространится на всю планету. Национальные и расовые особенности будут постепенно стираться, а различаться люди будут умом и красотой. ¦