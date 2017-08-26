19 ударов ножом во имя Слендермена

15-летняя Анисса Вейер из городка Уокешо в Висконсине призналась, что нанесла 19 ударов ножом своей подруге, пытаясь принести ее в жертву Слендермену – жутковатому интернет-чудищу, которое изображают в сети как высокого человека без лица, с длинными конечностями и в костюме.

«Я думала, что если не сделаю этого, Слендермен придет за мной и убьет меня, моих друзей и мою семью – всех, кто мне дорог», – заявила подросток в суде Уокешо.

Попытка убийства произошла в 2014 году. Анисса, которой на тот момент было 12 лет, вместе с одноклассницами Морган Гейзер и Пейтон Лютнер отправились гулять в лес. Оказавшись в укромном месте, Анисса и Морган повалили подругу, 19 раз ударили ее ножом и бросили умирать. Лютнер удалось выползти из леса, где ее нашел прохожий. Девочка выжила.

Подростки заявили, что таким образом исполняли волю Слендермена и пытались стать его последователями.

Первое упоминание чудища в мужском костюме появилось в сети в 2009 году – его нарисовал житель Флориды Эрик Кнудсен для конкурса. Постепенно копии Слендермена стали появляться на различных интернет-формумах и мемогенераторах, а затем и на 4chan и Creepypasta (сайт, на котором публикуются фотографии и истории, связанные с тематикой ужасов и хоррора. – Esquire). Так вымышленное интернет-чудище вошло в сетевой фольклор, обрастая сетью верующих.

В случае, если суд признает Вейер вменяемой, ей грозит 10 лет тюрьмы. Если нет, то ей предстоит провести не менее трех лет в психиатрической клините. У ее подруги Морган Гейзер диагностировали шизофрению на ранней стадии.

История Слендермена подробно раскрыта в документальном фильме HBO, подробнее о нем можно прочитать на сайте Esquire по ссылке. В 2018 году о мистическом интернет-чудовище выпустят фильм.