Поклонники Radiohead обвинили Сэма Смита в плагиате

На этой неделе британский певец Сэм Смит представил свой второй студийный альбом The Thrill of It All. В него вошли 14 песен, и одна из них стала поводом для скандала.

Поклонники Radiohead обвинили Смита в плагиате: по их мнению, его Midnight Train подозрительно похожа на песню Тома Йорка Creep. Stereogum пишет: «Песня Сэма Смита Midnight Train сделана в том же ритме, с теми же базовыми аккордами и динамикой и похожим рисунком гитары». Сходство отмечают и обозреватели Los Angeles Times и Pitchfork.

Оцените самостоятельно:

В 2016 году Radiohead выпустили песню Spectre, которая должна была стать саундтреком к фильму бондианы «007: Спектр». Но трек не взяли, и в итоге ее заменила Writing on the Wall Смита. Когда певца спросили, знает ли он, что Том Йорк выпустил свою песню, он сделал вид, что не знает, кто это такой.

Это не первое обвинение в плагиате в адрес Смита. В 2015 году певец признал Тома Петти соавтором его песни Stay With Me (три номинации на «Грэмми») за сходство с хитом I Won't Back Down.