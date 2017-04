Сможете ли вы найти змею на фото?

Герпетолог из Флориды Хелен (@SssnakeySci) опубликовала в своем Twitter фотографию змеи, которую практически невозможно разглядеть из-за опавшей листвы.

«Задача простая: сможете ли вы найти на фото змею?», – написала она.

Received this from a fellow HERper this morning. No caption needed, the task was implied: "can you spot the snake?" ���pic.twitter.com/oVkjOm8ufy