Выдвижение Ксении Собчак в президенты: реакция соцсетей

18 октября Ксения Собчак объявила о выдвижении в президенты, и это быстро стало темой дня. Собрали реакцию пользователей социальных сетей.
СОБЧАК ДОЛЖНА СТАТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ ПОТОМУ ЧТО МЫ ВСЁ ЭТО ЗАСЛУЖИЛИ!— Сталингулаг (@StalinGulag) October 18, 2017
Пользователи соцсетей первым делом стали шутить на тему «Дома-2» (Ксения Собчак была ведущей шоу с 2004 по 2012 годы).
Совещание у Президента России с членами Правительства— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) October 18, 2017
2017
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2018 pic.twitter.com/lOIUuBfeGR
Ксения Собчак объявила об участии в выборах президента России— #MDK (@mudakoff) October 18, 2017
Кремль переименуют в лобное место
Администрация президента РФ. pic.twitter.com/fR69VOL0Id— Радио1000хⓄхлⓄв™ (@radio1000coclov) October 18, 2017
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Уже есть готовые поддержать кандидатуру Собчак.
Я проголосую за Собчак.— Василий Уткин (@radioutkin) October 18, 2017
мне кажется я был рожден именно ради того чтобы когда-нибудь проголосовать за Собчак на выборах— никулин (@nikuliiin) October 18, 2017
И те, кто в ней сомневается:
October 18, 2017
Главный редактор Esquire Russia Сергей Минаев:
Бывший министр экономики Андрей Нечаев:
Собчак симпатичная и умная девушка, но это не повод превращать выборы президента в фарс— Андрей Нечаев (@aanechaev) October 18, 2017
Собчак решила в следующем году посидеть со своей кОмпашкой в летней кафешке. pic.twitter.com/FcZg6kGD2k— Протестная Москва (@nedimon_msk) October 18, 2017
Антон Долин, кинокритик:
И многие другие:
Решение было принято давно, судя по скрину урла pic.twitter.com/GXrmgLBgZ6— кремль и глэмрок (@eye_ii_eye) October 18, 2017
Единственный нормальный «Против всех» pic.twitter.com/skETf2LhNL— Рябовой твиттер (@ilyaliya) October 18, 2017
I'm just gonna hurt you really, really, bad. pic.twitter.com/drDVZHEEc9— Александр Доброкотов (@dobrokotov) October 18, 2017
Протестный электорат по версии администрации президента pic.twitter.com/pos63SEoXY— Денис Никитин (@NikitinYar) October 18, 2017