Выдвижение Ксении Собчак в президенты: реакция соцсетей

18 октября Ксения Собчак объявила о выдвижении в президенты, и это быстро стало темой дня. Собрали реакцию пользователей социальных сетей.

Пользователи соцсетей первым делом стали шутить на тему «Дома-2» (Ксения Собчак была ведущей шоу с 2004 по 2012 годы).

Уже есть готовые поддержать кандидатуру Собчак.

И те, кто в ней сомневается:

Главный редактор Esquire Russia Сергей Минаев:

Бывший министр экономики Андрей Нечаев:

Антон Долин, кинокритик:

И многие другие:

I'm just gonna hurt you really, really, bad. pic.twitter.com/drDVZHEEc9