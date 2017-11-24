Ксения Собчак пришла в эфир к Владимиру Соловьеву: как это было

23 ноября Ксения Собчак, собирающаяся баллотироваться в президенты в следующем году, пришла на программу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале Россия 1. Разговор начался с целей и задач Собчак как кандидата, но ведущий и его гость довольно быстро перешли на личности.

Основная претензия Соловьева к Собчак заключалась в том, что она часть «питерской элиты» и выступает на выборах спойлером, но по сути ничем не лучше Жириновского и Зюганова. Собчак же утверждала, что в отличие от системных оппозиционеров ее не устраивает «роль статиста», она «не боится» и хочет реальных изменений, которые невозможны, когда по телевизору идет сплошная пропаганда и замалчиваются многие проблемы.

Соловьёв раскрыл заговор питерских, которые выдвинули Собчак. pic.twitter.com/ys1Wip1S5T — La Russie parle (@Russia_calls) November 23, 2017

Обсуждение политических и экономических проблем в итоге свелось к разговору о предвыборной программе Собчак, которую, по ее словам, она еще готовит, привлекая к работе экспертов в области экономики и права. Телеведущая заявила, что «обсуждать, на сколько процентов поднять тот или иной показатель, когда в стране сплошная несправедливость – это лукавство». «Самое главное – требовать сменяемости власти. Не может один человек быть у власти 18 лет, это приводит к неограниченной коррупции, обнищанию в стране, а стабильности так и нет. Мы ведем две войны, курс рубля вырос в два раза», – заявила она.

Соловьев парировал, что Собчак не обладает достаточной компетенцией, чтобы баллотироваться: «Вы считаете управленческого опыта журналами и разруливания конфликтов на «Доме-2» достаточно, чтобы заявить, что теперь вы объедините политические силы?». По его словам, Собчак – «часть этой неизменяемой системы, которая ее лишь пугает, но не карает».

Чтобы составить представление о программе, достаточно посмотреть последние пять минут. Вот краткий пересказ диалога:

Собчак: Я хочу объяснить старикам связь между Крымом (имеется в виду присоединение Крыма. – Esquire) и размером их пенсий. Они не видят ее, потому что у них нет доступа к информации.

Соловьев: Представители «Яблока» говорят об этом в моей студии 20 раз в неделю.

Собчак: Вы не согласны с тем, что представители «Яблока» – это системная оппозиция?

Соловьев: Я согласен с тем, что вы абсолютно системный человек. Вы часть питерской элиты, которой очень хочется в каком-то новом качестве найти себя после этих выборов.

Собчак: Вы врете прямо сейчас. Впрочем, как обычно.

Соловьев: Если вы считаете, что я вру, подайте на меня в суд, как делают ваши коллеги-демократы. В очередной раз проиграете.

Собчак: Вы знаете, я не буду мараться.

Соловьев: Однако вы измарались, придя (в студию. – Esquire).

Собчак: Я пришла не к вам. Я пришла...когда есть нужда, ходят и в общественный туалет. Я пришла к вам, чтобы говорить со своими избирателями, с людьми, которые меня слышат.

Соловьев: Вы пришли сюда, как в общественный туалет, и надо отметить, вы излили все содержимое вашего кишечника и показали свою обнаженную пятую точку. И как это часто бывает, оскорбить этим вы можете только себя.