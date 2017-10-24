Юрий Дудь взял интервью у Ксении Собчак

Ксения Собчак стала первой женщиной, чье интервью вышло в программе Юрия Дудя «вДудь». Телеведущая объяснила, зачем решила баллотироваться в президенты, а также рассказала о своих отношениях с Алексеем Навальным и Владимиром Путиным.

Собчак рассказала, что обсуждала с Навальным свое выдвижение в президенты и предложила ему выработать совместный план на случай, если его не зарегистрируют на выборы. На это он, утверждает Собчак, ответил, что «его голоса не передаются и он не видит для себя возможность такого соучастия». «Я сказала: «Послушай, есть Юлия [Навальная], у нее твоя фамилия. Давай рассмотрим. Он сказал «Нет, голоса не передаются».

На замечение Дудя, что выдвигать Юлию Навальную как единого кандидата от оппозиции – это «еще более пораженческий вариант», потому что большая часть России готова проголосовать за мужчину, но не за женщину, Собчак отреагировала обвинением в сексизме: «Я первая женщина, которая сидит в этой студии. Ты правда считаешь, что это нормально?»

Телеведующая также сформулировала три главные претензии к Владимиру Путину. Первое – честные и открытие выборы: «Допустите Навального к выборам. Есть человек, вокруг которого могут объединиться самые разные люди». Вторая претензия в том, что в России отсутствует независимый суд, который Путин, по словам Собчак, использует как инструмент против своих политических оппонентов. Третья претензия – экономика. «То, в какой международной изоляции мы находимся, как мы рассорились со всеми, приведет нас в скрром времени к некой экономической катастрофе», – отметила она.

На вопрос, согласится ли она стать премьер-министром при Владимире Путине в случае поражения в выборах, Собчак ответила: «Я против Путина. Я не буду участником этой системы».