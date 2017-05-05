Delhia de France и Fogh Depot выступят на фестивале Sound Up

31 мая в Центральном доме архитектора пройдет концерт в рамках фестиваля SOUND UP, на котором выступят певица из Германии Delhia de France и московское трио Fogh Depot.

Delhia de France сотрудничала с электро-поп-группой Pentatones, а сейчас работает с немецким продюсером Роботом Кохом, приложившим руку к творчеству Jahcoozi, Modeselektor, Норы Джонс и Макса Рихтера. В 2014-м Delhia de France выпустила дебютный мини-альбом Suavium, который принес певице сравнения с Бьорк, и выступила с концертами в Европе и Америке, а также на таких фестивалях, как SXSW (US) и Splash (DE). В Россию певица приезжает впервые.

Московское трио Fogh Depot состоит из Алексея Гусакова (ударные, сэмплеры), Михаила Климова (контрабас, рояль) и Генриха Томаса (духовые, синтезаторы). Впервые на группу внимание обратил немецкий лейбл Denovali, который интересуется музыкантами, находящимися в поиске связующего звена между веяниями нового века и традициями джаза и академической музыки. Fogh Depot больше известны за рубежом и уже выпустили два альбома – S/T и Turmalinturm, релиз которого состоялся в конце прошлого года.