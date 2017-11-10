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Что такое орган и почему это модно в XXI веке

В московской афише органной музыки – Бах, Вивальди, Лист и «Бременские музыканты». Но кроме обозначенной классики существует и современная музыка – композиторы пишут ее на протяжении более двух тысяч лет. Уже 10 ноября есть шанс услышать кое-что новенькое: в Москве пройдет 14-й концерт серии SOUND UP. Курировать его будет английский фестиваль современной экспериментальной органной музыки Organ Reframed. Звучит?

Примерно 2300 лет назад древний грек по имени Ктезибий придумал орган. Тогда инструмент был небольшим – на нем играли в театре, на праздничных шествиях и на войне, а не в храмах, как можно было бы предположить. В церковь орган переехал только в VII веке нашей эры. Его достаточно долго видоизменяли, увеличивали в размерах и улучшали звук, пока не получили инструмент, подходящий для сопровождения службы.

В XVIII веке органы стали строить и вне церкви, а значит, стали писать для них больше развлекательной музыки. В XX веке по заветам Джона Кейджа композиторы стали «вслушиваться в звук» и рассматривать орган как калейдоскоп тембров. Вот, например, сочинение Софьи Губайдулиной для органа и виолончели:

Не смотря на прочную ассоциацию инструмента с церковью, современную музыку для органа писали всегда – и продолжают это делать. Вот талантливая Анна ван Хаусвольф играет рок-балладу о смерти в центре Нью-Йорка:

Хампус Линдуол из Парижа накладывает на органный звук электронные эффекты. А минималист Филипп Гласс написал для инструмента оперу по «Процессу» Кафки. Органостроители тоже не стоят на месте: летом этого года на симпозиуме в Амстердаме представили новый орган – Hyper organ – со встроенными планшетами вместо рукояток, позволяющий экспериментировать со звуком без дополнительной аппаратуры.

Музыка есть – концертов мало

Клэр М. Сингер, лауреат премии Oram Awards за инновации в музыке, объяснила непопулярность органа несколькими причинами.

Во-первых, к инструменту очень сложно подобраться. Электронный и духовой органы – разные вещи. Чтобы сочинять музыку для церковного органа, необходимо провести за инструментом хотя бы несколько дней. Нельзя сочинять музыку на электронном органе – у него совершенной иной принцип работы и звук. Чтобы решить эту проблему, Сингер основала фестиваль Organ Reframed, одна из целей которого – дать музыкантам доступ к инструменту. Каждый из участников фестиваля должен был написать новую, современную органную композицию. Но это не все.

 Во-вторых, учитывая первый пункт, органных композиторов мало. Еще меньше современных музыкантов, которые работают исключительно с органом. Все участники Organ Reframed специализируются на других инструментах.

В-третьих, орган – довольно сложный инструмент. На свете не существует двух одинаковых, и каждый новый орган – это новый опыт для композитора и исполнителя. Они отличаются по размеру, количеству труб, мануалов (клавиатур) и регистрам. Важно, кто изготовитель – в каждой стране свои традиции сборки.

Построение органа – это целая наука. Кроме того, что это довольно дорого (инструмент может стоит и несколько сотен тысяч фунтов стерлингов), орган – это еще и окружающее его пространство, особенности самого здания, в котором он расположен. Именно поэтому прослушивание живой органной музыки – это неповторимый опыт, ведь слушатель располагается как бы внутри инструмента и в прямом смысле осязает звук.

Организаторы фестиваля Organ Reframed исследуют орган прежде всего как источник звука и стремятся получить наиболее интересное звучание, учитывая уникальность каждого инструмента. По словам самой Клэр, в одном из своих произведений она, например, изучает звук, с которым воздух переходит из трубы в трубу.

Учитывая, что участники фестиваля пишут музыку разных жанров, слушатели собираются тоже разные: это любители современной классики, экспериментального звучания, творчества Тома Хекера и электроники. Продвижение всего разнообразия этой музыки – одна из целей 14-й концерт серии SOUND UP, концерты которого каждый раз происходят в нестандартных помещениях.

ТекстНина Арутюнян
Нина Арутюнян
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