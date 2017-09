Мультсериал South Park возвращается к корням

До старта 21-го сезона South Park осталось меньше двух недель: новые серии покажут уже 13 сентября. Создатели мультсериала Трей Паркер и Мэтт Стоун решили отказаться от концепции последних двух сезонов со сквозным сюжетом и шутками про политику и вернуться к стилистике раннего «Южного парка». «Плоть и кровь South Park – это дети, которые ведут себя как дети, развлекаются и ссорятся, а не обсуждают Трампа», – рассказал Трей Паркер в интервью Los Angeles Times.

Новый ролик South Park: This is how we do it сложно назвать полноценным трейлером – он состоит из нарезки ранних серий – однако он вполне успешно демонстрирует, каким будет новый сезон. Дерзким, наглым, возмутительным – таким, каким фанаты привыкли видеть South Park.