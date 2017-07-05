«Южный парк» откажется от Дональда Трампа. Насовсем

Трей Паркер заявил, что лучше пусть рейтинги «Южного Парка» снизятся, чем они с Мэттом Стоуном снова ввяжутся в ту круговерть, куда попали все комедийные передачи с приходом к власти Дональда Трампа.

«В этом сезоне я хочу снова одеть Картмана в костюм робота, и пусть он издевается над Баттерсом, потому что это хлеб и масло Южного Парка: дети должны быть детьми, смешными и злыми. Не должно быть вопросов „А вы видели, что сделал Трамп прошлым вечером?“ Конечно, мы могли бы повесить баннеры „Смотрите, что мы сделаем с Трампом на следующей неделе!“ и получить сумасшедшие рейтинги. Но меня это больше не заботит» — заявил он в интервью Los Angeles Times.

20-й сезон сериала выдался не слишком удачным. Паркер и Стоун даже шутили, что реальность сама по себе стала сатирой и что насмехаться над ней стало чрезвычайно трудно. «Мы не могли поспеть за тем, что происходит. Реальность была гораздо смешнее наших фантазий», — говорили они.

Это действительно так. Авторам даже пришлось в срочном порядке переделывать 7-ю серию — в итоге она вышла под названием «О, господи» (изначально ее планировалось назвать «Первый джентльмен» — это отсылка тому, что муж Хилари Билл Клинтон должен был стать «первой леди»). Авторы не стали писать под Дональда Трампа отдельного персонажа — его роль выполнял мистер Гаррисон, который пародировал президента США.

Все эпизоды были связаны единой сюжетной линией, от чего мультфильм только проиграл. Пытаясь охватить все новости и изменения в стране, создатели снизили качество юмористической и аналитической части. В 21-м сезоне Паркер и Стоун собираются вернуться к прежнему формату, когда в каждой серии рассказывается отдельная история.

21 сезон выйдетт 23 августа 2017 года.