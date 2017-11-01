Еще несколько мужчин обвинили Кевина Спейси в сексуальных домогательствах

В секс-скандале вокруг Кевина Спейси появились новые имена. Вслед за Энтони Рэппом с обвинениями в сексуальных домогательствах выступил американский режиссер Тони Монтана. Он рассказал изданию Radar Online, что Спейси приставал к нему в одном из баров Лос-Анджелеса в 2003 году. По словам Монтаны, актер схватил его за промежность, а потом последовал за ним в туалет. Мужчина утверждает, что после этого инцидента в течение полугода страдал от посттравматического стрессового расстройства и посещал психолога.

Мексиканский актер Роберто Кавазос заявил, что столкнулся с домогательствами Спейси, когда играл в театре Old Vic в Лондоне, которым звезда «Карточного домика» руководил с 2004 по 2015 годы. По его словам, Спейси регулярно домогался молодых актеров и это даже стало предметом дурных шуток. По словам Кавазоса, он дважды отвергал Спейси, но не уверен, что остальные поступили так же. «У многих из нас есть история про Кевина Спейси. Я уже не помню, сколько человек мне рассказывали, как он приглашал их встретиться и «поговорить о карьере», – написал Кавазос в своем фейсбуке.

Свою историю изданию The Sun рассказал бармен одного из отелей в Великобритании. Дэниел Бил утверждает, что Спейси демонстрировал ему свои половые органы и попытался принудить его потрогать их. На тот момент ему было 19 лет. По словам молодого человека, после случившегося актер подарил ему свои швейцарские часы стоимостью 5 тысяч фунтов.

Еще один мужчина анонимно рассказал BBC, что Спейси приставал к нему в середине 1980-х, когда ему было 17 лет. В разговоре с ведущей мужчина, попросивший называть себя Джоном, рассказал, что актер пригласил его к себе в гости в Нью-Йорк. Он утверждает, что спал на диване и проснулся от того, что Спейси лежал на нем в одном нижнем белье. «Я расплакался, потому что не мог по-другому отреагировать на происходящее. Мне было страшно. К его чести, он сразу отступил, и мы заснули», – рассказал мужчина.

В конце октября актер Энтони Рэпп заявил, что Кевин Спейси пытался принудить его к сексу, когда ему было 14 лет. Спейси в ответ заявил, что не помнит этого, но приносит извинения. Также актер публично признался в своей гомосексуальности.

В результате скандала канал Netflix объявил, что приостанавливает работу над шестым (и, как выяснилось, последним) сезоном «Карточного домика».

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