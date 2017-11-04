Зрители больше не увидят Кевина Спейси в роли Фрэнка Андервуда

Netlix больше не будет работать вместе с Кевином Спейси над «Карточным домиком» – актер играл главную роль и был исполнительным продюсером сериала. Компания выпустила заявление спустя неделю, как звезда Star Trek Энтони Рапп обвинил Спейси в сексуальных домогательствах более 30 лет назад, когда сам Рапп был еще подростком.

«Netlix больше не будет заниматься производством «Карточного домика», если в этом участвует Кевин Спейси. Мы продолжим работать с MRC (телекомпания Media Rights Capital. – Esquire), чтобы выработать план касательно этого шоу», – говорится в заявлении. Кроме того, компания отказалась от выпуска фильма «Гор», в котором снялся и спродюсировал Спейси.

Заявление MRC оказалось не таким категоричным: компания сообщила, что продолжит расследовать обвинения в сексуальных домогательствах в адрес Спейси, а сам актер «отстранен» от работы. Как отмечает Deadline, с учетом того, какую роль Спейси играл в проекте, отстранение – лишь этап официального расторжения соглашений о сотрудничестве.

На фоне секс-скандала вокруг Спейси стало известно, что шестой сезон «Карточного домика» будет последним. Когда он выйдет – теперь неизвестно, съемки официально приостановлены.

3 ноября восемь участников съемочной группы «Карточного домика» на условиях анонимности рассказали CNN, что актер вызывающе себя вел и создал на площадке «токсичную атмосферу». Суть их заявлений состоит в том, что Спейси трогал их и отпускал грубые комментарии в их адрес. Дать отпор ему они не решались, потому что боялись увольнения.

По неподтвержденной информации Sky News, полиция Лондона начала расследование в отношении актера. Телеканал сообщает, что дело касается инцидента в 2008 году в лондонском районе Ламбет – там расположен театр Old Vic, где Спейси был художественным руководителем. Впервые эта история появилась в британском таблоиде The Sun. Бывший актер театра рассказал, что когда ему было 23 года он зашел в гости к Спейси, а ночью, пока он спал, актер пытался заняться с ним сексом.