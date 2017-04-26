Главные сериалы весны: часть вторая

«АМЕРИКАНСКИЕ БОГИ»

Создатели: Брайан Фуллер и Майкл Грин

Дата выхода: 30 апреля

«Американские боги» — одна из самых ожидаемых сериальных премьер года, объединившая двух наших сверхталантливых современников: одного из лучших ныне живущих фэнтезийных авторов Нила Геймана и одного из лучших шоураннеров современного телевидения Брайана Фуллера.

Сюжет в «Американских богах» на самом деле не так уж и важен. Да, там есть главный герой, есть история грандиозной битвы, есть любовь, предательство и много-много крови. Куда интереснее сама идея, которую придумал 16 лет назад Нил Гейман: Америка — страна переселенцев и иммигрантов. Поляки, ирландцы, выходцы из Азии и Африки, русские и англичане, французы и немцы — все они, приезжая в США, привозили с собой своих богов. И боги жили с ними бок о бок, помогая им и питаясь их верой и молитвами. Один и Локи, африканский бог Ананси, славянские Зори (три сестры — Заря Полуночная, Заря Утренняя и Заря Вечерняя), египетский бог Анубис, Балкис (она же Царица Савская), лепреконы и джины — боги и демоны Старого Света прекрасно чувствовали себя в Новом.

Но наступил XXI век, и люди стали поклоняться другим богам: интернету, кредитным картам, хайвеям, разнообразным гаджетам. И новые боги обрели тела и силу, в то время как старые чахли и слабели, им не хватало веры и молитв, и они шли устраиваться на работу — таксистами, мясниками, хозяевами похоронных бюро. Собственно, придуманный мир одряхлевших богов и был залогом невероятной популярности романа Геймана. Сюжет романа, рассказывающий о финальной схватке старых и новых богов, был симпатичным, но не то чтобы особенно оригинальным. И именно поэтому мы должны радоваться, что «Американских богов» превратили в сериал, а не в кинокартину. В случае с фильмом авторы в силу ограниченного формата вынуждены были бы сосредоточиться именно на простой истории битвы богов и непростого смертного, который в эту битву оказался втянут. Теперь же у нас есть возможность долго и с удовольствием смаковать придуманный Гейманом мир с его джинами-гомосексуалистами, занимающимися сексом с мигрантами в такси, древними богинями, поглощающими своих жертв вагиной, и депрессивными лепреконами.

Остроумный мир Геймана на экран перенес один из лучших американских шоураннеров — Брайан Фуллер, человек в определенном смысле легендарный. Он известен в первую очередь своей невероятной одержимостью смертью. Как он сам объяснял однажды изданию Vulture, ему «никогда не удавалось отделить ужас смерти от красоты жизни». Фуллер дебютировал в телевидении смешным сериалом «Мертвые до востребования» — историей о простом булочнике, умеющем воскрешать мертвецов, который подрабатывает частным сыщиком. Вторым его сериалом стал «Мертвые, как я» — история трагически погибшей девочки, которую берет в подмастерья Смерть. Девочка погибла экзотически: на нее упала часть международной космической станции «Мир». И, наконец, самым известным сериалом Фуллера был недавний «Ганнибал» — новое прочтение легендарной истории доктора Лектера. Сериал этот был среди прочего знаменит тем, что сцены приготовления человеческой плоти снимались в стилистике гламурных кулинарных передач. То есть доктор Лектор, например, изысканно готовил часть тела очередной своей жертвы. А зритель следил за этим и непроизвольно сглатывал слюни.

Собственно этих примеров, мне кажется, более чем достаточно, чтобы понять, что «Американские боги» в надежных руках. Умение красиво упаковывать изысканную извращенную жестокость, тонкий черный юмор и всегда впечатляющая «вылизанная» картинка — ровно то, что нужно для экранизации романа Геймана. Будет весело и с кровищей. Что самое важное, Гейман не вцепился в свою книжку мертвой хваткой, и в сериал внесут много дополнительных сцен. Как сказал сам автор, «лучшие эпизоды — это те, в которых я вообще ничего не написал».

«ФАРГО»

Создатели: Ной Хоули

Дата выхода: 19 апреля

Сериал «Фарго» с момента своего появления вызывал у зрителей исключительно скепсис и сомнения: как можно сделать из великого фильма братьев Коэнов, выигравшего два «Оскара», сериал? Это ведь законченное произведение, все уже сказано. Но потом вышел блестящий первый сезон, от которого невозможно было оторваться. Оказалось, что авторы взяли из фильма Коэнов не историю, а фирменный коэновский юмор и взгляд на мир. Сериал «Фарго» — это такая черная комедия положений, рассказывающая в первую очередь о человеческих пороках: жадности, глупости и подлости.

Но даже успех первого сезона не убедил скептиков: ну да, получилось, но второй сезон точно будет хуже. И опять мимо: второй сезон «Фарго» был не только не хуже, а местами так и лучше первого. В результате к старту третьего сезона зрители подходят уже с завышенными ожиданиями. «Фарго» считается сериалом, воскрешающим карьеры подзабытых артистов. За первый сезон «Золотой глобус» получил Билли Боб Торнтон, до этого избегавший телевидения. Второй сезон напомнил мировой аудитории о том, что Кирстен Данст — выдающаяся актриса своего поколения. «Золотой глобус» она, к сожалению, не выиграла, но была на него номинирована как лучшая телевизионная актриса второго плана.

Каждый сезон «Фарго» — это самостоятельная история на десять серий; кроме стилистики повествования эти истории объединяет и место действия. Город Фарго, штат Миннесота. Маленький захолустный провинциальный город, затерянный среди лесов и вечной зимы, такая американская Териберка. И каждый сезон выстраивается по принципу раскручивающейся пружины: одно преступление (случайное или предумышленное) влечет за собой другое, третье, с каждым витком увеличиваясь в масштабе и приближая нас к грандиозному и безумному финалу. В первом сезоне все начиналось с затюканного мужа, решившего наконец убить сварливую жену, во втором — с парикмахерши, случайно убившей сына мафиози. Действие первого сезона происходит в 2006 году, второго — в 1979-м, а события третьей части будут происходить в 2010 году.

Главной звездой третьего сезона (а также очевидным претендентом на «Золотой глобус») станет Юэн Макгрегор. В «Фарго» он сыграет двух братьев: Эммета и Рэя Стасси. Эммет Стасси — король парковок, средних масштабов бизнесмен, что называется, «крупная рыба в мелком пруду». Брат его, Рэй, напротив, не преуспел ни в чем: он мелкий жулик и шулер, всю жизнь живущий в тени своего брата. И вроде бы отношения их развиваются не худшим образом, но тут появляется роковая женщина в исполнении Мэри Элизабет Уинстэд.

Какую именно историю нам расскажут в третьем сезоне, пока до конца не ясно, но точно будет страшно, смешно и местами грустно, с кровавыми убийствами и едким коэновским юмором. Кроме Макгрегора и Уинстэд в третьем сезоне нас порадуют Майкл Стулбарг (которого все вечно путают с Хоакином Фениксом) и один из лучших британских актеров Дэвид Тьюлис.

«ТВИН ПИКС»

Создатели: Марк Фрост и Дэвид Линч

Дата выхода: 22 мая

С одной стороны, конечно, мы все рады долгожданному возвращению сериала «Твин Пикс». Восемнадцать новых серий или, как говорит сам Линч, «полнометражный фильм в восемнадцати частях». Но это только на первый взгляд. Представьте себе, что кто-то решил снимать продолжение, например, «17 мгновений весны»? Это ведь какая ответственность! Какие завышенные ожидания! У многих еще не зажили душевные раны, нанесенные чудовищным воскрешением «Секретных материалов». Новый сезон сериала был так ужасен, что казалось, будто злые люди на ваших глазах издеваются над трупом любимой собачки. Как тут не вспомнить вторую трилогию «Звездных войн» Джорджа Лукаса, когда вдруг выяснилось, что автор видит историю совсем не так, как миллионы поклонников. Герои выдающихся произведений всегда живут самостоятельной жизнью отдельно от своих создателей, и авторам редко удается удачно войти дважды в одну и ту же реку. Даже такие великие мастера, как Стивен Кинг, не всегда на это способны (сиквел «Сияния» — чудовищная нечитабельная беллетристика).

В истории мирового сериалостроения есть произведения лучше «Твин Пикса», но, вероятно, нет сериалов, оказавших даже сопоставимое влияние на мировую культуру. Практически все, что мы сейчас смотрим, тем или иным образом вышло из «шинели» Дэвида Линча. Без «Твин Пикса» были бы невозможны «Секретные материалы» или даже лучший в мире мультсериал «Гравити Фолз». Схема «агент ФБР в маленьком городке, таящем в себе страшные тайны», — это основа бесчисленных сериалов, которые мы сегодня знаем и любим, и популяризовал ее именно Линч. Но если для мировой культуры «Твин Пикс» был значительным событием, то влияние произведения Линча на старшее поколение русской аудитории переоценить просто невозможно. Первый раз по российскому телевидению «Твин Пикс» показали в 1994 году. Представьте себе людей из каменного века, которым показали Теслу. Вот примерно такой был эффект. Мы не знали, что бывают такие сериалы, мы даже представить себе не могли, что такое телевидение вообще возможно. И вот теперь, больше чем двадцать лет спустя, нам предлагают взглянуть на продолжение. Мы, конечно, посмотрим, но без особых надежд. Уж слишком велики ставки.

Тем более что про новый сезон пока мало что понятно. Вроде бы вернется много актеров из оригинального сериала. Про сюжет Линч и вовсе отказывается говорить, отвечает: «Скоро узнаете». С другой стороны, точно не будет скучно. В третий сезон нагнали суперзвезд: Моника Белуччи, Майкл Сера, Дженнифер Джейсон Ли, Наоми Уоттс, Джеймс Белуши, Тим Рот — даже в нынешние тучные сериальные времена мало какая история может похвастать таким составом.

В новом сезоне Линч обещает более подробно рассказать о мифологии сериала: о Черном и Белом вигвамах, о красной комнате, о демонах и, что самое важное, о дальнейшей судьбе агента Купера. Второй сезон закончился, если вы помните, для Дейла Купера трагически: он отправился спасать любовь своей жизни Энни и не вернулся обратно. А в реальный мир вышел одержимый демоном Бобом двойник Купера. Собственно, что случилось потом, мы и узнаем 22 мая.

«ОТЖИГ»

Создатели: Баз Лурман и Стивен Эдли Гуиргис

Дата выхода: 7 апреля

Звание «самого дорогого» — это такое современное переходящее знамя. Сначала его гордо нес сериал «Игра престолов», но это было понятно: драконы, замки, битвы, ледяные зомби, бесконечные экзотические локации. Вряд ли такое можно снять дешево, и $10 миллионов за серию выглядели, конечно, впечатляюще, но вопроса не вызывали. Потом случился сериал «Корона» с бюджетом $ 12 миллионов за серию. С одной стороны, намного более камерный, чем «Престолы», но с другой — прекрасные костюмы, лучшие режиссеры и сценаристы Великобритании, невероятные декорации да и в принципе убедительно воссозданная историческая эпоха — всегда удовольствие недешевое. Но вот теперь звание «самого-самого» неожиданно переходит к сериалу «Отжиг» База Лурмана. Журналисты профильных изданий пишут про $ 16 миллионов за серию, и это уже само по себе достижение. Но для молодежного сериала про появление хип-хопа — просто рекорд.

Действие в «Отжиге» происходит в конце 1970-х годов в Нью-Йорке. Тогда Нью-Йорк был одним из самых криминальных и страшных городов Америки: пип-шоу и проститутки на Таймс-сквер, бесконечные граффити, беззаконие, разгул преступности и полное отсутствие денег у городских властей. В этом неприветливом климате в опасном полуразрушенном Бронксе из стихийных молодежных уличных вечеринок и культа диджеев возникает новое музыкальное движение — хип-хоп. При этом конец 1970-х — это расцвет диско. Под диско танцуют и белые, и черные, и молодым прогрессивным музыкантам сложно продраться сквозь консервативные взгляды старшего поколения и боссов музыкальных лейблов. Первые шесть серий «Отжига» повествуют о том, как банда молодых ребят во главе с юным поэтом Иезекиилем и под руководством диджея Шаолиня Фантастика собирают свою группу и дают первый триумфальный концерт. Параллельно рассказывается история девушки, в которую Иезекииль влюблен, — дочки священника красавицы Майлин. Иезекииль выбрал хип-хоп — он хотел от музыки перемен, бунта и творчества, а вот Майлин, несмотря на сопротивление папы, хотела в первую очередь славы и контракта и пела в стиле диско.

«Отжиг» — дебют База Лурмана на телевидении. Собственно, с самых первых кадров это понятно: все яркое, громкое, немного театральное, сильно стилизованное, очень много музыки. Так же, как и в фильмах Лурмана, если в первом акте вы видите на стене ружье, в третьем оно будет петь и танцевать, а на заднем плане будет бабахать фейерверк. Практически накануне премьеры «Отжига» аналогичную историю — о молодости рок-н-ролла — на канале HBO попытался исполнить Мартин Скорсезе. Но «Винил», несмотря на первоклассный актерский состав, музыку, секс и наркотики, оказался до зевоты скучным, а вот «Отжиг», напротив, зрителей заслуженно увлек.

Первые шесть серий «Отжига» в результате старались быть сразу всем: красочной зарисовкой о становлении нового музыкального жанра, историей трогательной юношеской любви, криминальной драмой про черных наркоторговцев и даже социально-ответственной историей о судьбах жителей городского дна. Удивительным образом благодаря Лурману все эти истории в результате сочетались друг с другом довольно органично, создавая насыщенную и красочную ткань повествования. Смотреть было интересно, а слушать — так совсем хорошо (отчасти именно стоимость прав на музыку и сделала «Отжиг» самым дорогим сериалом сегодняшнего телевидения). Действие заключительных пяти серий происходит спустя год после событий первой половины сезона. Будет трагическая любовь, духоподъемная история успеха, много музыки и еще больше криминальной драмы. ≠