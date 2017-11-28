Тест: на какую вечеринку вам стоит отправиться?

Что такое клуб SPY, и почему его называют закрытым?

Это уникальное пространство в центре Москвы, открытое своими для своих. Попав внутрь вы не будете беспокоиться, что кто-то помешает вам с комфортом отдыхать – вокруг только друзья и друзья друзей. Можно расслабиться, даже оставить свой телефон на барной стойке и пойти в соседний зал – когда вы вернетесь, он останется на прежнем месте.

Кроме того, вы сможете насладиться индивидуальным сервисом. Меню еды и напитков, например, здесь пересматривается каждую неделю, подстраиваясь под вкусы завсегдатаев. Если вы что-то любите – это уже или есть в SPY, или скоро появится. А каждый из официантов расскажет про подробную винную или барную карту в деталях, как полагается дипломированному сомелье.

Как стать членом закрытого клуба?

Вам нужна членская карта. Карты бывают только одного типа, внутри SPY все равны.

Как ее получить?

Вам нужно подать заявку в консьерж-службу клуба. Рекомендации от других членов клуба или агентов (о них – ниже) станут большим плюсом. В случае, если решение будет положительным, вам вскоре ее доставят. И с этих самых пор, вы – желанный гость в стенах SPY.

Кстати, почему «SPY»? Это про шпионов?

В каком-то смысле – да. Во-первых, заведение выполнено в эстетике шпионских фильмов золотой эры Голливуда – с ее изысканными нарядами и хорошим игристым в высоком бокале. Во-вторых, на SPY работают несколько агентов – бренд-амбассадоров заведения. Их можно встретить где угодно – от спортивных клубов до больших премьер, познакомиться и пообщаться с ними – и, возможно, получить от них рекомендацию, которая облегчит получение членской карты.



Команда клуба SPY

Ах, да – еще в SPY есть сэлфи-комната, где можно сфотографироваться с Джеймсом Бондом.

Что происходит в стенах SPY?

Гости развлекаются, посещают тематические вечера – например, сигарные или винные дегустации, знакомятся друг с другом и находят полезные связи, пробуют новые блюда, слушают живые выступления любимых артистов, иногда – сами поют в караоке.

Клуб работает со вторника по субботу, с 18:00 и до последнего гостя.