Сколько получают молодые актеры из «Очень странных дел» за серию (спойлер: немало)

По данным The Hollywood Reporter молодые звезды главного шоу Netlix – 14-летний Финн Вулфхард (Майк Уилер), 13-летняя Милли Бобби Браун (Одиннадцать), 15-летний Гейтен Матараццо (Дастин), 13-летний Ной Шнапп и 16-летний Калеб Маклафлин (Лукас) – получают $30 тысяч за каждый эпизод.

И это еще не все. Как только стало ясно, что «Очень странные дела» – это безусловный хит, Netflix выплатила юным актерам бонус в размере «меньшем, чем шестизначная сумма» (что бы это не значило).

Второй сезон «Очень странных дел» вышел 27 октября и уже снискал положительные отзывы критиков. Братья Даффер признались, что во время работы испытывали колоссальное давление. «Многим настолько понравился первый сезон, что мы боялись их разочаровать. Но потом поняли, что нужно отгородиться от всей этой шумихи и просто рассказать историю, которая нас волнует, – как это было в первом сезоне, – и надеяться, что люди ее примут», – рассказали The Variety шоураннеры сериала.

Уже известно, что у сериала будет третий сезон. Возможность съемок четвертого и пятого обсуждается.