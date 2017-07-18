Disney строят отель по мотивам «Звездных войн»

На ежегодной конференции D23 Expo, завершившийся в Анахейме, США, представители Walt Disney World Resort объявили о намерениях построить тематический отель, посвященный вселенной «Звездных войн».

Комнаты отеля будут декорированы под кабину звездолета, за иллюминатором которого отдыхающим откроется вид на безграничное космическое пространство. Все желающие смогут пообщаться с работниками, переодетыми в дронов и пришельцев, а кроме того, гости сами смогут облачиться в подходящую для космических полетов амуницию.

«Покинув Землю, вы откроете для себя место, в котором истории и приключения существуют и развиваются прямо вокруг вас. Это стопроцентное погружение. История не отпустит вас ни на минуту и закончится уникальным путешетсвием», – заявил Боб Чапек, председатель Walt Disney Parks and Resorts.

О том, как это будет выглядеть, нам пока остается только гадать.

Пока в планах компании открыть два таких отеля в Диснейленда Флориды и Анахайма в 2019 году.