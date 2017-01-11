10 бизнес-смертей

Будучи одной из самых богатых компаний мира, Google не перестает экспериментировать. Если в истории с беспилотными машинами и роботами еще рано ставить точку, то такие проекты, как Google Reader, очки Google Glass и социальная сеть Google+ говорят о том, что не всегда ресурсы гиганта помогают его новым стартапам. Хотя Reader, по моему скромному мнению, можно было оставить.
Хотя в начале пути твиттер активно набирал аудиторию, то со временем вопросы на тему его монетизации стали появляться все чаще. Основатели продолжают попытки заработать с помощью таких сервисов, как Vine или Periscope. Первый проект уже объявил о закрытии. Всплеск интереса к Periscope постепенно сходит на нет, а сервис эфиров на фейсбуке прочно занимает его место.
Биотехнологическая компания Theranos, достигшая в 2014 году капитализации в $9 млрд, обещала выявлять сотни болезней по одной капле крови из пальца. Но власти США начали уголовное расследование в отношении Theranos на предмет возможного введе- ния в заблуждение инвесторов и правительственных чиновников. Forbes после независимой оценки стартапа пришел к выводу, что себестоимость компании равна нулю.
Банкротство американского инвестиционного банка, одного из ведущих в мире финансовых конгломератов, многие называют отправной точка мирового финансового кризиса конца 2000-х годов. Долги компании составили $613 млрд (плюс $155 млрд долгов по облигациям), и крах компании стал крупнейшим за всю истории экономики США.
Вслед за Apple многие другие производители компьютеров и ноутбуков начинают отказываться от дисководов (CD-приводов), называя это атавизмом. Аудио- и видео-стриминг контента через интернет в любое время и в любом месте ставит точку в истории любых носителей. Поэтому прозрачные пластиковые коробки и блестящие металлические кружочки готовятся занять свое место в музее быта.
Эта смерть скорее тенденция, когда создатели телефонов поглощались крупными IT-компаниями. В случае с Nokia это было превращение в Microsoft Mobile Oy. Ярчайший пример последовательной, хоть и достойной, сдачи лидирующих позиций на мировом рынке. Это случилось после того, как Google поглотил Motorola, а Sony убила бренд Sony Ericsson.
Больше десяти лет шведская автомобильная компания меняла владельца, спасаясь от банкротства. Надежда приняла однажды даже облик Дмитрия Зимина — основателя «Вымпелкома», — но увы. Операция по спасению бренда и покупка его консорциумом National Electric Vehicle Sweden в 2012 году также закончилось неудачей. А 21 июня 2016 года NEVS объявила, что торговая марка Saab более не будет ими использоваться.
В 2016 году канадская компания, известная миру своей qwerty-клавиатурой, окончательно отказалась от выпуска смартфонов. Производитель не смог конкурировать с Android, и тем более с Apple. С сентября BlackBerry решила сфокусироваться на произ- водстве софта. Не самое бесперспективное занятие, особенно если учесть, что именно с этого и начинали покорители рынка.
За два года работы (2009-11) социальная сеть с геопозиционированием и «ачивками» за «чекина» смогла набрать больше восьми миллионов активных пользователей. Смерть компании пришла от самих же разработчиков, которые в результате ребрендинга переименовали приложение в Swarm и лишили его большей части самых популярных функций как для пользователей, так и для владельцев заведений.
В марте 2016 года печатная версия британской газеты вышла в последний раз. Знаковое событие, ибо интернет, мобильность, переход «в цифру» все активнее забирает пользователей и рекламодателей у печатных медиа. Нельзя сказать, что digital-издания стали больше зарабатывать, наоборот, вопрос с монетизацией медиа стоит остро как никогда. Но процесс запущен, и, как говорил М.С. Горбачев, пошел. ≠.