10 важнейших стартапов

В январе 2007 года Джобс не просто показал миру новый девайс, а без всякого преувеличения «разложил» интернет по карманам. iPhone открыл собой новую эру мобильности, которую мы сегодня принимаем как нечто само собой разумеющееся. Почти все созданные после стартапы стали возможны (доступны массовому потребителю) благодаря продукту компании Apple.
Несмотря на то что задачи у двух проектов разные – Dropbox хранит наши файлы, а Amazon предоставляет виртуальный хостинг и серверы, – мы понимаем, что два гиганта стали фасилитаторами переноса физического мира в «облака». Бизнес этих компаний так или иначе вытеснит с рынка любые внешние носители и хранилища данных. Уже сейчас можно менять устройства без опасения за данные или их перенос.
Настоящий прорыв в космическом кораблестроении. Успешная посадка первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 на морскую платформу Autonomous Spaceport Drone Ship означает, что теперь можно рассматривать многоразовое использование одного космического корабля, а это позволяет частному бизнесу войти на дорогой (зачастую го- сударственный) рынок, а также открывает двери для массового космического туризма.
Компания из Сан-Франциско запускалась как мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси и водителей. Но слово стало нарицательным, и термин «уберизация» стал применим для организации любых сделок без посредников, так называемых p2p-сделок. Новая модель взаимодействия поставщиков и получателей услуг существенно снижает эксплуатационные расходы и повышает лояльность клиентов.
Как и Uber, стартап из Калифорнии эксплуатирует sharing-экономику, позволяя не платить за дорогие номера в отелях во время путешествий, а также позволяет глубже понять традиции и правила новых стран, на себе ощутить все особенности быта. То, что во многих городах AirBnB становится запрещенным сервисом, еще больше подтверждает, как эта модель отнимает долю рынка у традиционного отельного бизнеса.
Три года автолюбители ждали поставки машин с момента презентации, но это бы- ло не зря. Tesla стала первым созданным с нуля автомобилем на электрическом приводе, который может на одной зарядке делать пробег до 400 км, что сопоставимо с бензиновыми братьями. Первая модель от Tesla Motors – Roadster – осознанно не вошла в этот рейтинг, являясь пробой пера, а не судьбоносным стартапом.
Смело можно сказать, что благодаря Coursera онлайн-образование стало массовым и доступным. На платформе публикуются образовательные материалы университетов в виде набора бесплатных онлайн-курсов. Платить можно (при желании) только за получение сертификатов. По сути, этот сервис изменяет метод традиционного преподавания.
До сих пор не понятен феномен приложения, который помогает обмениваться фотографиями и видео в формате социальной сети. Есть мнение, что фильтры, лежащие в основе стартапа, делали людей и объекты привлекательнее, что способствовало такому бешеному росту аудитории и скорой продаже сервиса фейсбуку более чем за $1 млрд.
Краудфандинг как способ финансирования и сбора средств на реализацию различного вида проектов наиболее ярко выражен именно в этом стартапе. Kickstarter открывает огромные возможности любому созидающему не просто получить мгновенный отклик на свою идею или продукт, но и собрать необходимые деньги на запуск, не отдавая доли.
Киберспорт перестает быть сугубо «гиковским» развлечением и постепенно становится мейнстримом. В этом году Международная киберспортивная ассоциация IeSF направила запрос на признание киберспорта олимпийской дисциплиной. В ответ Международный олимпийский комитет назвал условия признания – составить список игровых дисциплин и доказать популярность киберспорта хотя бы в 25 странах.