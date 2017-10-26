Остаться в живых

ДО
Перед вечеринкой стоит заехать домой. Душ, влажное бритье, смена костюма, правильный перекус и уход за кожей минимизируют масштаб возможного завтрашнего ущерба. Паста из твердых сортов пшеницы или сэндвич с индейкой и авокадо дадут организму силы не сдаваться перед натиском алкоголя. Основа ухода за кожей – увлажняющие средства. Ароматы для вечера выбирайте с характером – древесный, с нотами табака. А средства для укладки – наоборот, легкие. Чтобы не проснуться наутро с чугунной головой.
ПОСЛЕ
Позаботьтесь о себе заранее и приготовьте на прикроватной тумбочке спортивный напиток с электролитами (помогает восстановить баланс темной и светлой сил в организме) или стакан воды и аспирин (до сна нужно выпить не меньше трех стаканов воды). Сегодня ваш арсенал почти тот же, но с усиленным эффектом. Душ, но контрастный, стакан воды, увлажняющие средства, но с эффектом биоревитализации, стакан воды, свежий аромат, стакан воды, английский завтрак. И еще стакан воды. Их не бывает много.
ДО
1-2. Масло и крем для бритья The Art of Shaving Kingsman
3. Кисть для бритья The Art of Shaving Kingsman
4. Гель для лица с омолаживающим и увлажняющим эффектом Lancome Genifique HD
1. Паста для выделения прядей с полуматовым эффектом Esquire Grooming
2. Туалетная вода с нотами табака и древесины Dolce&Gabbana The One
3. Помада для укладки волос со слабой степенью фиксации Esquire Grooming
ПОСЛЕ
1. Туалетная вода с нотами перца Calvin Klein Obsessed
2. Сухой шампунь Oribe Gold Lust Dry Shampoo
3. Дезодорант Biotherm Homme
1. Маска моментального действия для контура глаз Shiseido Benefiance WrinkleResist24
2. Тонизирующий лосьон для лица Biotherm Homme Total Recharge