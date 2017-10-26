Остаться в живых

ПОСЛЕ

Позаботьтесь о себе заранее и приготовьте на прикроватной тумбочке спортивный напиток с электролитами (помогает восстановить баланс темной и светлой сил в организме) или стакан воды и аспирин (до сна нужно выпить не меньше трех стаканов воды). Сегодня ваш арсенал почти тот же, но с усиленным эффектом. Душ, но контрастный, стакан воды, увлажняющие средства, но с эффектом биоревитализации, стакан воды, свежий аромат, стакан воды, английский завтрак. И еще стакан воды. Их не бывает много.