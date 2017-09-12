Стивена Кинга снова экранизируют

После кассового успеха ремейка «Оно» стоило ожидать новостей о новых киноадаптациях работ «короля ужасов». Вот первая из них: режиссер Шон Картер (автор хоррора «Взлом») снимет фильм по рассказу Кинга «Детки в клетке» (Suffer the little children) 1972 года. Это история об учительнице, которой кажется (а может и нет), что ее подопечными учениками завладели демоны.

К слову, рассказ экранизировали уже дважды, но только в коротком метре. Это работы «Пустите детей» (19 минут, 2006 год) и Suffer the little children (25 минут, 2015 год). Полнометражной адаптации «Детки в клетке» удостоятся впервые.

Ранее вышел трейлер еще одной экранизации Кинга – романа «Игра Джералда», которой занимается Netflix.

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