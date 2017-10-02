Стрелок из Лас-Вегаса: что о нем известно

Вечером 1 октября 64-летний американец Стивен Пэддок открыл огонь по посетителям кантри-фестиваля в Лас-Вегасе, а затем покончил собой. По последним данным, его жертвами стали 58 человек, около 500 человек получили ранения. Собрали все, что известно на данный момент о человеке, совершившем самый крупный массовый расстрел в истории США.

Стивен Пэддок жил в Меските, штат Невада, в 130 километрах от Лас-Вегаса, вместе со своей подругой Марилу Дэнли. Население этого небольшого городка составляет 18 тысяч человек – в основном, пенсионеры, любители гольфа и казино.

Сколько времени он там прожил, неизвестно. «У нас не было никаких контактов со стрелком и его спутницей. Не было ни остановок на дороге, ни арестов, ничего», – заявил CNN предтавитель полиции Мескита Куинн Эверетт.

Ранее сообщалось, что Марилу Дэнли приехала в Лас-Вегас вместе с Пэддоком, но в момент преступления скрылась. Эти данные опроверг шерифа округа Кларк Джозеф Ломбард, по его словам, женщина находилась на Филиппинах, а преступник просто использовал ее документы.

HORRIFIC SCENE: Do not let this be called anything else but DOMESTIC TERRORISM. AP reports 2dead 13critical & dozens injured. #MandalayBay pic.twitter.com/q7faKkCPpN — Eduardo Samaniego (@EduSamani) October 2, 2017

Информации о Пэддоке немного. По данным CBS, до перезда в Мескит мужчина в течение трех лет жил в Мелборне, штат Флорида, а также в Рине (Невада) и в конце 1990-х и начале 200-х – в Техасе и Калифорнии. C 1985 по 1988 годы Пэддок работал в предшественнике компании Lockheed Martin, которая специализируется в области авиастроения и авиакосмической техники. Представитель Lockheed Martin отказался от комментариев, заявив, что корпорация сотрудничает с властями и предоставит им все необходимые данные.

По данным Washington Post, что у него была лицензия пилота, два самолета и разрешение на охоту, выданное на Аляске.

Брат преступника Эрик Паддок сообщил, что у Стивена было несколько пистолетов и, возможно, винтовка – все оружие легальное. Он утверждает, что помогал брату с переездом в Мескит и не обнаружил у него серьезного автоматического оружия.

По словам Эрика Пэддока, новость о случившемся стала для семьи шоком. Он утверждает, что Стивен был простым человеком, который любил играть в азартные игры и ходить на концерты. В последний раз братья общались после того, как по Флориде ударил ураган Ирма – Стивен Пэддок интересовался, как дела у их мамы.

Мотивы преступника еще предстоить выяснить. Амерканские власти пока что не склонны квалифицировать преступление как террористический акт. Ранее ответственность за случившееся взяло на себя «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в России. – Esquire).