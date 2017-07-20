Стивен Кольбер взял интервью у жителей Петербурга

Во втором выпуске «Недели России» Стивен Кольбер катается на гироскутере по Дворцовой площади, ест вареную кукурузу и фотографируется с петербуржцами.

«Вы хакер?», – спрашивает он своего первого собеседника, математика Михаила, предварительно потрогав его бороду. Мужчина отвечает отрицательно, но признает, что не рассказал бы об этом, даже если бы им являлся. «По шкале от одного до двух, насколько вы хакер? Один означает «да, я хакер», два – «я понятия не имею, что такое компьютер», – спрашивает Кольбер. Михаил отвечает: «Тогда четыре». «Но в моей шкале нет этого варианта. Это означает, что вы должны были ее взломать!», – тут же парирует шоумен.

Следующими собеседниками Кольбера оказались молодожены Мария и Виталий. Кольбер начинает разговор с поздравления со свадьбой, которое петербуржцы игнорируют, а затем дает им в руки по картофелине. Каждый раз, когда молодожены согласны с зачитанным утверждением, они должны поднять свою картофелину вверх («Только не ешьте, мне они нужны обратно»). Мария и Виталий не согласны с тем, что Россия вмешивалась в американкие выборы, не уверены, что Владимир Путин имеет влияние на Дональда Трампа и считают, что американцы просто винят во всем русских.

Также комик показал сюжет из президентского люкса гостиницы «Ритц-Карлтон» в Москве, куда Дональд Трамп якобы заказывал проституток. Комик выходит на балкон с видом на Кремль и говорит: «О, они даже поставили сюда телескоп, на случай, если захочется отплатить услугой за услугу. Ну же, Влад, надень рубашку».

В предыдущем выпуске Кольбер показал свое интервью с Иваном Ургантом, а также проанонсировал будущие сюжеты – беседу с миллиардером Михаилом Прохоровым и неким «путинским диссидентом», чье имя в сюжете не называется.