Истории|Чиновники

Камеры хранения

Esquire перевел в доллары и подготовил к транспортировке наличные, изъятые в ходе громких обысков у российских чиновников. Собранные средства полностью покрывают годовой бюджет Еврейской автономной области.
01. 417 000 долларов

Губернатора Кировской области Никиту Белых задержали в Москве в гостинице «Лотте-Плаза» при получении второй части взятки, общий размер которой составил 400 тысяч евро.

«Вот чтобы ничего не разворовали, я лично и занимаюсь восстановлением храмов».

Никита Белых

02. 1 млн долларов

При обыске в доме главы Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова обнаружили около 10 миллионов рублей, 400 тысяч долларов и 300 тысяч евро, которые впоследствии были возвращены.

«Думаю, таможенники заслуживают и большего. Это одна из ключевых для нашей экономики служб. И государева».

Андрей Бельянинов

03. 2 млн долларов

Экс-министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву было предъявлено обвинение в получении взятки за положительную оценку, позволившую НК «Роснефть» купить контрольный пакет «Башнефти».

«Баблу и злу внимаем равнодушно,

Добро и бедность вряд ли панацея.

Два полюса, а равно душу душат».

Алексей Улюкаев

04. 16,5 млн долларов

В ходе обыска у губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина изъяли один миллиард рублей наличными.

«Указанные деньги не были моими накоплениями, а были только накануне моего задержания перемещены из служебного сейфа правительства Сахалинской области для временного хранения».

Александр Хорошавин

05. 148 млн долларов

В ходе обыска по месту жительства у Дмитрия Захарченко, заместителя начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД России, было изъято порядка 9 миллиардов рублей.

«Деньги эти не мои и были обнаружены не в моей квартире и не в моей машине. Меня всегда больше интересовала карьера».

Дмитрий Захарченко

ФотографияДмитрий Журавлев
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