Юные актеры (и актриса) из «Очень странных дел» делают музыку. И у них отлично получается

Сериал «Очень странные дела» стал одним из самых успешных проектов Netflix – первый же сезон принес создателям шоу, братьям Даффер, номинации на «Эмми» и «Золотой глобус». Однако настоящим украшением сериала стали юные актеры, которые были отмечены Премией гильдии актеров 2017 как «Лучший актерский состав драматического сериала». Впрочем, их таланты не ограничиваются актерской игрой – как оказалось, молодые люди активно развиваются в музыкальной сфере.

Сегодня Гейтен Матараццо (исполнитель роли Дастина) опубликовал песни группы Work In Progress, в которой он солирует. Юный актер создал для нее специальную страницу в Instagram и поделился двумя работами: каверами на композицию Porch группы Pearl Jam и песню The Middle, написанную Jimmy Eat World.

Extremely high quality jam!@jimmyeatworld @gatenm123 @carmen_matarazzo @grayson_00 @__grifin__ Публикация от Work In Progress (@work_in_progress_band) Ноя 29 2017 в 5:32 PST

В новом увлечении Гейтен последовал за Финном Вулфардом (Майк) – тот первый перепел трек Wanted You из сериала «Твин Пикс» со своей группой Calpurnia и поделился видео на Youtube-канале коллектива. Финн также сотрудничал с канадской панк-рок группой PUP – он снялся в двух клипах музыкантов: Sleep In The Heat и Guilt Trip. В последнем, кстати, он лишен полюбившейся фанатам вьющейся шевелюры.

Не отстает и Джо Кири, исполнивший роль Стива, выступающий в составе группы Post Animal. За год музыканты выпустили пять клипов в мультипликационном стиле, а сам Джо называет музыку своей второй, после актерства, страстью.

У Милли Бобби Браун (Одиннадцать) собственной группы нет, что, впрочем, не мешает ей демонстрировать свой музыкальный талант. С 2012-го года она записывала каверы на песни полюбившихся ей исполнителей – в том числе Эми Уайнтхас, Джона Леннона, Эда Ширана и Адель, – и не прекратила делать это даже после съемок в «Очень странных делах». Сейчас на ее счету уже 11 роликов.

Кроме того, Милли снялась в ролике певицы Sigma на песню Find Me и у The xx в композиции I Dare You.

Остальные юные актеры хоть и не поют сами, но успешно сотрудничают с другими исполнителями.

В 2016 году Ной Шнапп (Уилл) снялся в клипе Panic! At The Disco на трек LA Devotee, в котором выступил в знакомом амплуа пропавшей жертвы.

А совсем недавно у Sia вышел клип на песню Santa’s Coming For Us, в котором засветился Калеб Маклафлин (Лукас).