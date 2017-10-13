Вышел финальный трейлер ко второму сезону «Очень странных дел»

Netflix опубликовал финальный трейлер ко второму сезону сериала «Очень странные дела», который выйдет на экраны 27 октября. Из него становится ясно, что Одиннадцать (в исполнении Милли Бобби Браун) удалось вернуться из потустороннего мира, но в городке Хоукинс, штат Индиана, не все так хорошо.

Уиллу Байерсу (Ноа Шнапп) приходит видение о некоей огромной и жуткой «тени», нависшей над городом. Шериф Хоппер знает, что не просто кошмар – он уже сталкивался с подобным, но только в этот раз «это нечто» стало еще больше.

Джойс Байерс (Вайнона Райдер) все еще выясняет, что происходит с ее сыном, побывавшим в прошлом сезоне в потустороннем мире. Друзья Уилла пытаются ему помочь.