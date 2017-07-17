На Ставрополье построили «Зенит-Арену» из соломы

«КФХ «Пономарево» построена за пять дней! На строительство арены потрачено 41 тысяча рублей. В ходе постройки не было украдено и не «распилено» ни одного рубля!!!», – гласит табличка на входе в футбольное поле, полностью сделанное из соломы.

Стадион появился в селе Красное, что в 40 километрах от Ставрополя. Построить его решили местные любители футбола – из 4500 тюков соломы, которые предоставил директор крестьянско-фермерского хозяйства «Пономарево», фермер-бахчевод Роман Пономарев.

В минувшие выходные состоялось официальное открытие ставропольской «Зенит-Арены», а также приуроченный к этому турнир Кубка мира по соломенному футболу.

Уровень! Ставрополье, креативно и с юмором:-) #россия #russia #arena #stadium A post shared by belultras (@belultras) on Jul 17, 2017 at 9:13am PDT

Ранее Пономарев рассказал Sports.ru, что название соломенного стадиона – «просто стеб над Зенит-Ареной», а заодно способ привлечь внимание к продукции фермерства (там выращивают арбузы и дыни). «Сначала заявили 6 миллиардов, потом 48 миллиардов, потом выясняется, что она до сих пор не достроена. Всерьез мы это не обсуждаем, это больше просто смех над ситуацией и привлечение молодежи», – поделился фермер.